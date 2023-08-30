Минниханов опубликовал видео с поздравлениями Татарстана от участников СВО

Раис Татарстана Рустам Минниханов в День республики опубликовал видеопоздравление от участников спецоперации из РТ. Бойцы делятся воспоминаниями о родном регионе из зоны СВО и поздравляют татарстанцев со знаменательным днем.

«Самые дорогие поздравления с Днем республики сегодня приходят от наших ребят, мужественно защищающих нашу великую Родину. За плечами этих скромных солдат и офицеров настоящие подвиги. Многие из них удостоены Ордена Мужества, медали „За отвагу“», — говорится в подписи к видео, опубликованному в телеграм-канале руководителя РТ.

В заключение Рустам Минниханов поздравил татарстанцев на татарском языке: «Күпме генә рәхмәт сүзләрен әйтмәсәк дә, алар һәрвакыт аз булачак! Бәйрәм белән! Татарстан Республикасы көне белән! Барыгызга да сәламәтлек телим!» (Сколько бы слов благодарности мы ни говорили, их всегда будет мало! С праздником! С Днем Республики Татарстан! Желаю всем здоровья!)