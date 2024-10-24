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Общество 24 октября 2024 13:46

Мадуро на саммите БРИКС в Казани заявил о необходимости реформирования ООН

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Систему Организации Объединенных наций (ООН) необходимо реформировать, заявил на заседании «аутрич» / «БРИКС Плюс» Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро.

«Каждая ракета, которая попадает в жилые здания в секторе Газа, новые убитые и раненые в Бейруте или на юге Ливана разрушают систему ООН. Где Международный уголовный суд, или они только используют его для того, чтобы преследовать страны Глобального Юга? Где система международного правосудия? Она только для того, чтобы издавать документы и коммюнике? А где жизнь, где забота о жизни женщин и детей на Глобальном Юге? Давайте искать практический план, смелый план для того, чтобы реформировать систему ООН», – сказал Мадуро.

Он также отметил, что Венесуэла принадлежит к семье БРИКС и поблагодарил Президента России Владимира Путина за приглашение на саммит в Казань.

«Мы считаем, что новый мир уже рождается, и БРИКС – это эпицентр зарождения этого нового мира. Он основан на глубоко гуманных принципах», – заключил Президент Венесуэлы.

#саммит БРИКС #Венесуэла #николас мадуро
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