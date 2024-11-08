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В Венесуэле организуют производство по сборке спецтехники «КАМАЗ»
ПАО «КАМАЗ» и J.C. International 2004 C.A. подписали меморандум о создании в Венесуэле сборочного производства специальной автомобильной техники и автобусов на шасси, произведенных челнинским автогигантом. Об этом сообщает ТАСС.
Подписи под документом поставили директор по экспорту КАМАЗа Василий Цыганов с российской стороны и директор J.C. International 2004 C.A. Карлос Эдуардо Вальдес Морено — с венесуэльской.
Подписание меморандума состоялось в рамках заседания Российско-венесуэльской межправительственной комиссии высокого уровня в столице латиноамериканской страны Каракасе. Возглавляет прибывшую в Венесуэлу делегацию вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Ранее Президент Венесуэлы Николас Мадуро принял участие в саммите БРИКС, который проходил в Казани с 22 по 24 октября. Но его страна не смогла получить статус государства — партнера организации из-за противодействия Бразилии. Свое вето бразильские власти объяснили несоответствием прошедших в соседней Венесуэле президентских выборов демократическим принципам.
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