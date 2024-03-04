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«Made in Kazan»: Леонов объяснил, почему следующим организаторам Игр будущего будет проще
Министр спорта РТ Владимир Леонов заявил, что следующим организаторам Игр будущего будет проще.
«Мы задали стандарты. Нам удалось сформировать очень хороший мануал, я уверен, что будущим организаторам будет проще, потому что некие правила уже написаны», - цитирует спикера ТАСС.
А вот Казани в этом плане было непросто, считает Леонов, так как именно столице РТ пришлось сформировать новые правила, менять их в процессе игр, тестировать. Теперь стандарты заданы. Дальнейшие игры – это ответственность других организаторов.
«То, что мы получили в итоге, - совершенно российский продукт, made in Kazan. Мы были первопроходцами, были родоначальниками. Мы заглянули в будущее, чуть-чуть опередили время. Этот продукт будет работать на протяжении многих-многих лет», - делится своим мнением министр.
Напомним, «Игры будущего» закончились 3 марта. На церемонии закрытия выступили Чебурашка, Клава Кока и Моя Мишель. В последний день турнира на «Казань Экспо» приехал и певец Егор Крид. Он заявил, что планирует «зарубиться» с Артёмом Дзюбой в игре FIFA.
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