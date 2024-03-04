«Made in Kazan»: Леонов объяснил, почему следующим организаторам Игр будущего будет проще

Владимир Леонов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Министр спорта РТ Владимир Леонов заявил, что следующим организаторам Игр будущего будет проще.

«Мы задали стандарты. Нам удалось сформировать очень хороший мануал, я уверен, что будущим организаторам будет проще, потому что некие правила уже написаны», - цитирует спикера ТАСС.

А вот Казани в этом плане было непросто, считает Леонов, так как именно столице РТ пришлось сформировать новые правила, менять их в процессе игр, тестировать. Теперь стандарты заданы. Дальнейшие игры – это ответственность других организаторов.

«То, что мы получили в итоге, - совершенно российский продукт, made in Kazan. Мы были первопроходцами, были родоначальниками. Мы заглянули в будущее, чуть-чуть опередили время. Этот продукт будет работать на протяжении многих-многих лет», - делится своим мнением министр.

Напомним, «Игры будущего» закончились 3 марта. На церемонии закрытия выступили Чебурашка, Клава Кока и Моя Мишель. В последний день турнира на «Казань Экспо» приехал и певец Егор Крид. Он заявил, что планирует «зарубиться» с Артёмом Дзюбой в игре FIFA.