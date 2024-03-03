Егор Крид заявил, что планирует «зарубиться» с Артёмом Дзюбой в игре FIFA

Российский певец, амбассадор «Игр будущего» Егор Крид посетил площадку «Казан Экспо» в последний день турнира. Во время пресс-конференции он рассказал, что с удовольствием принял бы участие во всех фиджитал-играх, а также давно собирается сыграть в FIFA с нападающим московского «Локомотива», футболистом Артëмом Дзюбой.

«У нас с Дзюбой давний бой идет. Давно хотели с ним зарубиться в FIFA. Он постоянно говорит, что выиграет меня без шансов. Но посмотрим. Нужно устроить большой турнир со зрителями. Только мне нужно хорошенько потренироваться», — сказал артист.

Крид также дал автографы гостям и журналистам.

Ранее Артём Дзюба в беседе с корреспондентом «Татар-информа» высказал мнение, что фиджитал-футбол сможет заменить реальный только через пару десятков столетий.

Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» — спортивное шоу нового формата, объединяющее соревнования в физическом и цифровом измерениях. В первых играх приняли участие 270 команд и более 2 тыс. спортсменов из 107 стран. В течение двух недель они состязались в 21 инновационной дисциплине.

Соревнования стартовали с 19 февраля, а 21-го числа состоялось официальное открытие турнира. В нем приняли участие Президент России Владимир Путин, Раис Татарстана Рустам Минниханов и зарубежные лидеры.

Фото, видео: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»