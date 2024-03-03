Видео: на закрытии «Игр будущего» выступили Чебурашка, Клава Кока и Моя Мишель

Череду выступлений на церемонии закрытия «Игр будущего» открыл детский амбассадор турнира — мультипликационный персонаж Чебурашка. Он исполнил перед зрителями песню «Трололо» советского певца Эдуарда Хиля.

Концертная программа продолжилась выступлениями Клавы Коки, певца LYRIQ и группы «Моя Мишель».

«Игры будущего» – международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал, спортивное шоу нового формата, объединяющее соревнования в физическом и цифровом измерениях.

В первых «Играх будущего» приняли участие 270 команд и более 2 тыс. спортсменов из 107 стран в 21 инновационной дисциплине.

Соревнования были поделены на пять категорий, или вызовов: спорт, тактика, стратегия, технологии, скорость. Они стартовали с 19 февраля, а 21-го числа состоялось официальное открытие турнира. В нем приняли участие Президент России Владимир Путин, Раис Татарстана Рустам Минниханов и зарубежные лидеры. Торжественное закрытие турнира проходит сегодня на площадке «Казань Экспо».