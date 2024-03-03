Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Видео: на закрытии «Игр будущего» выступили Чебурашка, Клава Кока и Моя Мишель
Череду выступлений на церемонии закрытия «Игр будущего» открыл детский амбассадор турнира — мультипликационный персонаж Чебурашка. Он исполнил перед зрителями песню «Трололо» советского певца Эдуарда Хиля.
Концертная программа продолжилась выступлениями Клавы Коки, певца LYRIQ и группы «Моя Мишель».
«Игры будущего» – международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал, спортивное шоу нового формата, объединяющее соревнования в физическом и цифровом измерениях.
В первых «Играх будущего» приняли участие 270 команд и более 2 тыс. спортсменов из 107 стран в 21 инновационной дисциплине.
Соревнования были поделены на пять категорий, или вызовов: спорт, тактика, стратегия, технологии, скорость. Они стартовали с 19 февраля, а 21-го числа состоялось официальное открытие турнира. В нем приняли участие Президент России Владимир Путин, Раис Татарстана Рустам Минниханов и зарубежные лидеры. Торжественное закрытие турнира проходит сегодня на площадке «Казань Экспо».
Следите за самым важным и интересным в мире спорта Telegram-канале ТИ-Спорт