«Люди предпочитают готовый продукт»: в Татарстане теперь производят картофель фри
Процесс автоматизирован, участие человека в производстве – минимально
Сегодня в Чистополе открыли первый в Республике Татарстан завод, нацеленный на производство популярного гарнира и закуски – картофеля фри. Что пожелали сотрудникам министр сельского хозяйства России и Раис республики? Как производят деликатес? Сколько тонн картофеля завод переработает за год? Об этом в репортаже «Татар-информа».
«Сегодня осуществляется наша мечта – создать процесс переработки картофеля»
Сегодня в Чистополе прошло официальное открытие завода по производству картофеля фри. Предприятие является структурным подразделением Холдинговой компании «Чистополье».
В церемонии приняли участие Раис Татарстана Рустам Минниханов и министр сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут. Она прибыла в Татарстан с рабочей поездкой.
«Предприятия по переработке картофеля очень важны для экономической стабильности овощеводческой отрасли
Сегодня мы обсудили работу нового предприятия в Чистополе. Картофель здесь выращивают на поливных землях, что позволяет получать стабильный урожай и поддерживать его качество», – сказала Оксана Лут.
По словам министра, предпочтения потребителя сегодня меняются – люди хотят получать готовый продукт и не тратить время на готовку. Именно поэтому предприятия по производству картофеля фри, – это тренд, который позволяет удовлетворить потребности людей в хорошем продукте, так и поддержать рентабельность компаний.
«Создание такого предприятия на территории Республики Татарстан – важная веха, потому что республика занимает второе место в Российской Федерации по производству картофеля как в организованном секторе, так и в личных подсобных хозяйствах. Потому нужно стремиться перерабатывать картофель и увеличивать мощности. Мы будем это дальше поддерживать. Уверены, что в ближайшем будущем появятся новые проекты по переработке картофеля», – заключила Оксана Лут.
С приветственным словом к сотрудникам предприятия обратился Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.
«Сегодня мы очередной раз убедились, насколько системно и стратегически правильно идет работа в холдинге "Чистополье". Сегодня осуществляется наша мечта – создать процесс переработки картофеля», – сказал Рустам Минниханов.
Раис РТ отметил, что холдинг «Чистополье» – один из самых инновационных в республике по растениеводству, мелиорации и прочим показателям. Холдинг показывает четкие и позитивные результаты.
«Хочу пожелать вам хорошей работы и заверить, что все ваши проекты со стороны руководства нашей республики и федерального министерства будут поддержаны», – подытожил Рустам Минниханов.
Председателю совета директоров холдинга «Чистополье» Альберту Хуснуллину вручили символический ключ от завода. Он пригласил высоких гостей на экскурсию по предприятию.
Завод по производству картофеля фри – настоящий контрастный душ
Экскурсию по шумным залам предприятия провел его исполнительный директор Иван Луконин.
«У нас в штате 167 человек – все жители Чистопольского района. В процессе проектирования завода мы старались максимально исключить участие человека в создании продукта и автоматизировать все процессы», – отметил исполнительный директор предприятия.
Основная масса картофеля находится на овощехранилище. Попадая на сам завод, он оказывается на двух складах общей вместимостью 7300 тонн. Сотрудники проводят анализы на сухое вещество – этот показатель влияет на пригодность клубней для переработки и кулинарной обработки. Подходящий картофель собирают в трехтонную емкость – накопительный бункер.
«На складе должно быть не выше +10°. После сбора урожая картофель спокойно хранится до мая, но, чтобы улучшить его качество и срок хранения, мы делаем холод. Вообще картофель может храниться до двух лет, если находится в температуре -7°», – рассказал исполнительный директор завода.
Хранить продукт дольше, чем до июля, нет смысла, ведь, как объяснил Иван Луконин, в этом месяце предприятие останавливают для ревизии и гигиенической мойки. В конце июля завод запускают заново.
Картошку моют, следующий этап – очистка с помощью горячего пара и щеток, после чего очищенный картофель попадает на стол визуального контроля, где операторы вручную удаляют повреждения. Следом работает гидравлическая картофелерезка – то, что и создает из шарика маленькие брусочки или дольки, если производится картофель по-деревенски. Не всегда картофельные палочки получаются идеальными – неудавшийся по длине и ширине продукт отсеивается на этапе отбраковки.
«Далее по технологическому процессу наступает этап бланширования – крахмал вываривают для улучшения вкуса. Затем картофель сушат и, наконец, жарят в специальном масле во фритюре. Вы не увидите, как плескается масло, оно ведь раскалено до 180° и травмоопасно. После фритюра картофель попадает на предварительное охлаждение, а потом в шоковую заморозку. И там у нас есть отбраковка, ведь что-то могло пригореть во время жарки», – рассказал Иван Луконин.
Продукт готов. Роботы фасуют картофель по пакетам и коробкам, которые отправляются на склады. Кстати на складе готовой продукции температура достигает -20°. Вообще завод по производству картофеля фри – настоящий контрастный душ. Если в одном помещении тепло, то в следующем – совсем зябко.
В планах второй завод?
«Этот завод – первый объект холдинговой компании "Чистополье", спроектированный и построенный с нуля. Кстати, построен он был за семь месяцев. К тому же, это один из основных проектов холдинга в 2025 года. Мы накопили достаточный земельный банк и уходим в переработку», – рассказал генеральный директор агрофирмы «Чистополье» Наиль Залаков.
Новый завод рассчитан на переработку 40 тысяч тонн картофеля в год. Важно отметить, что обычные сорта для картошки фри не подходят – картофель должен быть продолговатым. На производстве используется сорт «Эдисон». Производственная мощность составляет три тонны готовой продукции в час.
По словам Наиля Залакова, общая сумма инвестиций в завод «Чисто Фри», составила 1,9 млрд рублей.
«Переработка даст нам возможность реализовать часть картофеля. Сырьевая база есть, и республика дает нам условия. Картофель выращивается только в Чистопольском районе, наши поля находятся в трех минутах езды. Условия здесь хорошие – Чистополь находится у воды и тут много озер», – отметил гендиректор агрохолдинга.
Наиль Залаков поделился планами строительства второго – зеркального завода картофеля фри. Будет ли реализован проект, станет известно к концу года по итогам производственных показателей.
Присутствовавших на открытии предприятия гостей пригласили попробовать продукцию «Чистополья». Среди мясных изделий и овощей был тот самый картофель фри – ровный, вкусный и в меру соленый.