«Люди предпочитают готовый продукт»: в Татарстане теперь производят картофель фри

Сегодня в Чистополе открыли первый в Республике Татарстан завод, нацеленный на производство популярного гарнира и закуски – картофеля фри. Что пожелали сотрудникам министр сельского хозяйства России и Раис республики? Как производят деликатес? Сколько тонн картофеля завод переработает за год? Об этом в репортаже «Татар-информа».





Сегодня в Чистополе прошло официальное открытие завода по производству картофеля фри

Фото: rais.tatarstan.ru

«Сегодня осуществляется наша мечта – создать процесс переработки картофеля»

Сегодня в Чистополе прошло официальное открытие завода по производству картофеля фри. Предприятие является структурным подразделением Холдинговой компании «Чистополье».

В церемонии приняли участие Раис Татарстана Рустам Минниханов и министр сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут. Она прибыла в Татарстан с рабочей поездкой.

«Предприятия по переработке картофеля очень важны для экономической стабильности овощеводческой отрасли

Сегодня мы обсудили работу нового предприятия в Чистополе. Картофель здесь выращивают на поливных землях, что позволяет получать стабильный урожай и поддерживать его качество», – сказала Оксана Лут.

По словам министра, предпочтения потребителя сегодня меняются – люди хотят получать готовый продукт и не тратить время на готовку. Именно поэтому предприятия по производству картофеля фри, – это тренд, который позволяет удовлетворить потребности людей в хорошем продукте, так и поддержать рентабельность компаний.

«Создание такого предприятия на территории Республики Татарстан – важная веха, потому что республика занимает второе место в Российской Федерации по производству картофеля как в организованном секторе, так и в личных подсобных хозяйствах. Потому нужно стремиться перерабатывать картофель и увеличивать мощности. Мы будем это дальше поддерживать. Уверены, что в ближайшем будущем появятся новые проекты по переработке картофеля», – заключила Оксана Лут.

С приветственным словом к сотрудникам предприятия обратился Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.

«Сегодня мы очередной раз убедились, насколько системно и стратегически правильно идет работа в холдинге "Чистополье". Сегодня осуществляется наша мечта – создать процесс переработки картофеля», – сказал Рустам Минниханов.

Рустам Минниханов: «Хочу пожелать вам хорошей работы и заверить, что все ваши проекты со стороны руководства нашей республики и федерального министерства будут поддержаны» Фото: rais.tatarstan.ru

Раис РТ отметил, что холдинг «Чистополье» – один из самых инновационных в республике по растениеводству, мелиорации и прочим показателям. Холдинг показывает четкие и позитивные результаты.

«Хочу пожелать вам хорошей работы и заверить, что все ваши проекты со стороны руководства нашей республики и федерального министерства будут поддержаны», – подытожил Рустам Минниханов.

Председателю совета директоров холдинга «Чистополье» Альберту Хуснуллину вручили символический ключ от завода. Он пригласил высоких гостей на экскурсию по предприятию.

Экскурсию по шумным залам предприятия провел его исполнительный директор Иван Луконин Фото: rais.tatarstan.ru

Завод по производству картофеля фри – настоящий контрастный душ

Экскурсию по шумным залам предприятия провел его исполнительный директор Иван Луконин.

«У нас в штате 167 человек – все жители Чистопольского района. В процессе проектирования завода мы старались максимально исключить участие человека в создании продукта и автоматизировать все процессы», – отметил исполнительный директор предприятия.

Основная масса картофеля находится на овощехранилище. Попадая на сам завод, он оказывается на двух складах общей вместимостью 7300 тонн. Сотрудники проводят анализы на сухое вещество – этот показатель влияет на пригодность клубней для переработки и кулинарной обработки. Подходящий картофель собирают в трехтонную емкость – накопительный бункер.

«На складе должно быть не выше +10°. После сбора урожая картофель спокойно хранится до мая, но, чтобы улучшить его качество и срок хранения, мы делаем холод. Вообще картофель может храниться до двух лет, если находится в температуре -7°», – рассказал исполнительный директор завода.

Картошку моют, следующий этап – очистка с помощью горячего пара и щеток, после чего очищенный картофель попадает на стол визуального контроля Фото: rais.tatarstan.ru

Хранить продукт дольше, чем до июля, нет смысла, ведь, как объяснил Иван Луконин, в этом месяце предприятие останавливают для ревизии и гигиенической мойки. В конце июля завод запускают заново.

Картошку моют, следующий этап – очистка с помощью горячего пара и щеток, после чего очищенный картофель попадает на стол визуального контроля, где операторы вручную удаляют повреждения. Следом работает гидравлическая картофелерезка – то, что и создает из шарика маленькие брусочки или дольки, если производится картофель по-деревенски. Не всегда картофельные палочки получаются идеальными – неудавшийся по длине и ширине продукт отсеивается на этапе отбраковки.

«Далее по технологическому процессу наступает этап бланширования – крахмал вываривают для улучшения вкуса. Затем картофель сушат и, наконец, жарят в специальном масле во фритюре. Вы не увидите, как плескается масло, оно ведь раскалено до 180° и травмоопасно. После фритюра картофель попадает на предварительное охлаждение, а потом в шоковую заморозку. И там у нас есть отбраковка, ведь что-то могло пригореть во время жарки», – рассказал Иван Луконин.

Продукт готов. Роботы фасуют картофель по пакетам и коробкам, которые отправляются на склады. Кстати на складе готовой продукции температура достигает -20°. Вообще завод по производству картофеля фри – настоящий контрастный душ. Если в одном помещении тепло, то в следующем – совсем зябко.

Продукт готов. Роботы фасуют картофель по пакетам и коробкам, которые отправляются на склады Фото: rais.tatarstan.ru

В планах второй завод?

«Этот завод – первый объект холдинговой компании "Чистополье", спроектированный и построенный с нуля. Кстати, построен он был за семь месяцев. К тому же, это один из основных проектов холдинга в 2025 года. Мы накопили достаточный земельный банк и уходим в переработку», – рассказал генеральный директор агрофирмы «Чистополье» Наиль Залаков.

Новый завод рассчитан на переработку 40 тысяч тонн картофеля в год. Важно отметить, что обычные сорта для картошки фри не подходят – картофель должен быть продолговатым. На производстве используется сорт «Эдисон». Производственная мощность составляет три тонны готовой продукции в час.

Наиль Залаков: «Переработка даст нам возможность реализовать часть картофеля. Сырьевая база есть, и республика дает нам условия» Фото: rais.tatarstan.ru

По словам Наиля Залакова, общая сумма инвестиций в завод «Чисто Фри», составила 1,9 млрд рублей.

«Переработка даст нам возможность реализовать часть картофеля. Сырьевая база есть, и республика дает нам условия. Картофель выращивается только в Чистопольском районе, наши поля находятся в трех минутах езды. Условия здесь хорошие – Чистополь находится у воды и тут много озер», – отметил гендиректор агрохолдинга.

Наиль Залаков поделился планами строительства второго – зеркального завода картофеля фри. Будет ли реализован проект, станет известно к концу года по итогам производственных показателей.

Присутствовавших на открытии предприятия гостей пригласили попробовать продукцию «Чистополья». Среди мясных изделий и овощей был тот самый картофель фри – ровный, вкусный и в меру соленый.