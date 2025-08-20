Оксана Лут: Татарстан на втором месте в России по производству картофеля

Фото: Роман Баданов \ «Татар-информ»

Татарстан занимает второе место в Российской Федерации по производству картофеля как в организованном секторе, так и в личных подсобных хозяйствах. Об этом на открытии завода по производству картофеля фри в Чистополе сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

«Нужно стремиться перерабатывать картофель и увеличивать мощности. Мы будем это дальше поддерживать. Уверены, что в ближайшем будущем появятся новые проекты по переработке картофеля», – добавила министр.

Сегодня Оксана Лут и Раис Татарстана Рустам Минниханов открыли в индустриальном парке «Чистополь» первое в республике предприятие по производству картофеля фри.