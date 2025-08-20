news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 20 августа 2025 14:09

Оксана Лут: Татарстан на втором месте в России по производству картофеля

Читайте нас в
Телеграм
Оксана Лут: Татарстан на втором месте в России по производству картофеля
Фото: Роман Баданов \ «Татар-информ»

Татарстан занимает второе место в Российской Федерации по производству картофеля как в организованном секторе, так и в личных подсобных хозяйствах. Об этом на открытии завода по производству картофеля фри в Чистополе сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

«Нужно стремиться перерабатывать картофель и увеличивать мощности. Мы будем это дальше поддерживать. Уверены, что в ближайшем будущем появятся новые проекты по переработке картофеля», – добавила министр.

Сегодня Оксана Лут и Раис Татарстана Рустам Минниханов открыли в индустриальном парке «Чистополь» первое в республике предприятие по производству картофеля фри.

#Чистополь #открытие #Рустам Минниханов #картофель #минсельхоз рф
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Пособие по беременности и родам: кто может получать в Татарстане

Пособие по беременности и родам: кто может получать в Татарстане

19 августа 2025
Эксперт Фролов объяснил, почему не стоит ожидать резкого скачка цен на бензин

Эксперт Фролов объяснил, почему не стоит ожидать резкого скачка цен на бензин

19 августа 2025