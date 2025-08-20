Рустам Минниханов и Оксана Лут открыли первый в РТ завод по производству картофеля фри

Фото: Роман Баданов / «Татар-информ»

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов и министр сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут официально открыли первый в республике завод по производству картофеля фри. Предприятие разместилось в индустриальном парке «Чистополь».

Проект завода по производству картофеля фри был одобрен госэкспертизой зимой этого года. Застройщиком выступила организация «Чисто Фри» агрохолдинга «Чистополье». Учредителем последней выступает Альберт Хуснуллин, сын вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

Строительство заводов соответствует целям национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».