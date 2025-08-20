Минниханов и Лут обсудили дальнейшее развитие АПК Татарстана

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня встретился с министром сельского хозяйства России Оксаной Лут, которая прибыла в республику с рабочей поездкой. Об этом сообщает пресс-служба руководителя региона.

В ходе беседы, состоявшейся в МВЦ «Казань Экспо», стороны обсудили ключевые направления развития агропромышленного комплекса Татарстана. Республика является одним из лидеров страны по сельскохозяйственному производству. В прошлом году объем сельхозпродукции превысил 340 млрд рублей.

Регион полностью удовлетворяет потребности населения в основных продуктах питания. Среди субъектов Федерации Татарстан занимает первое место по производству молока, второе – по сбору картофеля, а также входит в топ-10 по производству мяса, яиц и сбору сахарной свеклы.

Рустам Минниханов заметил, что столь хорошие результаты достигнуты благодаря всесторонней поддержке Президента России Владимира Путина, федерального Правительства и Минсельхоза РФ.

К данному моменту в Татарстане убрана половина посевных площадей, средняя урожайность превышает 40 ц/га. Собрано 2,73 млн тонн зерна.

Кроме того, Минниханов и Лут обсудили дальнейшее развитие АПК региона, меры поддержки отрасли, повышение качества жизни на селе, вопросы подготовки кадров.

Сегодня в ходе поездки в Татарстан Оксана Лут посетит в Чистопольском районе новый завод по переработке и консервированию картофеля, ознакомится с работой птицефабрики в Апастовском районе, а также примет участие в открытии нового общежития Казанского государственного аграрного университета.