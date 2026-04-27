Любимова: Казань стала главным российским культурно-гуманитарным узлом на исламском направлении

Министр культуры РФ Ольга Любимова в 2022 году

Столица РТ на сегодняшний день «объективно стала главным российским культурно-гуманитарным узлом на исламском направлении». Об этом заявила министр культуры РФ Ольга Любимова, комментируя перспективы, связанные с проведением года «Казань – культурная столица исламского мира 2026», в интервью РБК Татарстан.

По словам руководителя профильного федерального министерства, такому результата способствует как собственная историческая идентичность Казани как пространства мирного сосуществования православной и исламской традиций, так и наличие постоянно действующих международных площадок.

В этом контексте Любимова напомнила о «КазаньФоруме», который официально позиционируется как главная площадка взаимодействия России и стран исламского мира, и о Казанском международном фестивале мусульманского кино «Алтын Минбар». Последний, по ее оценке, с 2005 года формирует культурную площадку, где «разговор об исламе идет через гуманистические темы – достоинство, мир, взаимное уважение и диалог традиций».

Отдельно глава Минкультуры России упомянула объект всемирного наследия ЮНЕСКО – древний город Болгар, где ежегодно отмечается принятие ислама Волжской Булгарией (в этом году праздник «Изге Болгар жыены» включен в программу года «Казань – культурная столица исламского мира 2026»). Она также напомнила, что ЮНЕСКО связывает Болгар с многовековыми культурными обменами Евразии и взаимным влиянием тюркских, финно-угорских, славянских и иных традиций. «На этом фоне Казань воспринимается не просто как региональный центр, а как один из символов культурного диалога России с исламским миром», – уверена Любимова.

В целом, по мнению министра культуры РФ, получение Казанью временного статуса культурной столицы исламского мира не сводится к дани яркому региональному бренду. На ее взгляд, это возможность повысить международную узнаваемость столицы РТ, использовать ее как базу для выстраивания более плотных гуманитарных и культурных связей со странами исламского мира, позиционировать город как одну из ключевых площадок цивилизационного диалога России с мусульманским миром.

Дополнительной ценностью данного статуса Ольга Любимова сочла то, что он уже конвертируется в институциональное сотрудничество. В феврале этого года Организация исламского мира образования, науки и культуры (ICESCO) и Министерство культуры Татарстана подписали стратегическое соглашение. В документе упомянуты такие направления сотрудничества, как культурный обмен, поддержка инициатив в образовании, культуре, науке и творчестве, сохранение наследия, а также работа с молодежью и женщинами.