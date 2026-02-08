news_header_top
Общество 8 февраля 2026 20:28

Раис РТ принял участие в презентации Года «Казань – культурная столица исламского мира»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Презентация Года «Казань – культурная столица исламского мира» прошла в Джидде. В мероприятии принял участие Раис Татарстана Рустам Минниханов. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Рустам Минниханов выразил особую благодарность ИСЕСКО и Организации исламского сотрудничества за присвоение Казани этого звания. Он подчеркнул, что республика ценит поддержку в деле укрепления дружбы и взаимопонимания между Россией и исламским миром.

Минниханов напомнил, что в России проживает более 20 миллионов мусульман, свыше двух миллионов из которых живут в Татарстане. По его словам, сегодня страна активно развивает отношения с мусульманскими государствами и пользуется значительным авторитетом в исламском мире. Татарстан, как часть многонациональной России, гордится возможностью вносить вклад в укрепление этих связей.

Официальное открытие Года «Казань – культурная столица исламского мира» состоится 14 мая в рамках Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum».

Программа года предусматривает проведение множества мероприятий, которые познакомят мир с богатой историей, многонациональной культурой и традициями Татарстана, а также с современным развитием республики и ее столицы в сфере культуры.

