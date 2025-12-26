Ирада Аюпова представила культурную программу Казани в статусе столицы исламского мира

В 2026 году Казань станет столицей исламского мира – в рамках статуса планируется проведение большого количества мероприятий. Об этом во время прямого эфира в официальном паблике Республики Татарстан во ВКонтакте рассказала министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.

Мероприятия, как рассказала министр, будут идти по трем ключевым направлениям. Первое – интеграция в повестку уже существующих крупных фестивалей, таких как театральный «Навруз» и кинофестиваль «Алтын Минбар».

«Естественно, из Казанского Кремля, все эти события автоматом включаем в программу. На фестиваль «Навруз» уже есть подтверждение участия двух крупных коллективов из Малайзии и Ирана. Рустам Нургалиевич (Минниханов, Раис Татарстана – Т.и.) поддержал эту идею, и вот мы ждем гостей», – сообщила министр.

Второе направление – политико-деловое. Торжественное открытие года запланировано на 14 мая в рамках «KazanForum». Церемония закрытия пройдет в ноябре.

Третье, научно-специализированное направление, будет посвящено глубокому осмыслению исламского искусства. В фокусе окажутся коранистика, каллиграфия, исламская архитектура и археология.

