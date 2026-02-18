news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 18 февраля 2026 16:03

Фазлеева: Казани предстоит показать основные ценности и постулаты исламского мира

Читайте нас в
Телеграм
Фазлеева: Казани предстоит показать основные ценности и постулаты исламского мира
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Получение Казанью статуса культурной столицы исламского мира в 2026 году – это большое событие для всей страны, а также большая ответственность для Татарстана и России в целом. Об этом на пресс-конференции в «Интерфаксе» заявила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

«Уровень ответственности у Татарстана высочайший. Необходимо на очень высоком уровне представить все основные постулаты и ценности исламского мира. Огромную роль в этом играет культура. Когда люди приезжают в нашу республику, они видят добро, созидание, тепло во всех людях нашей страны», – выразила уверенность она.

В связи с получением на год статуса культурной столицы исламского мира в Казани запланировано огромное количество разнонаправленных мероприятий. В том числе гости смогут познакомиться с туристическим потенциалом Татарстана и всей России, добавила вице-премьер РТ.

#Лейла Фазлеева #Казань #россия-исламский мир
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Начало месяца Рамадан в Татарстане остается неизменным – 18 февраля после захода солнца

Начало месяца Рамадан в Татарстане остается неизменным – 18 февраля после захода солнца

17 февраля 2026
Муфтий РТ объяснил, с каким намерением мусульманам нужно соблюдать уразу

Муфтий РТ объяснил, с каким намерением мусульманам нужно соблюдать уразу

18 февраля 2026