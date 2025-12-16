Любимова: Казань – символ гармоничного сосуществования исламских и православных традиций

Фото: rais.tatarstan.ru

За тысячелетнюю историю Казань стала символом гармоничного сосуществования исламских и православных традиций, здесь тесно переплелось духовное наследие, имеющее общий ценностный фундамент. Об этом на Презентации Года «Казань – культурная столица исламского мира – 2026» сообщила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова. Мероприятие прошло с участием Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова.

Глава федерального ведомства подчеркнула уникальное значение города для России и всего мира.

«Это статус, высокая честь и признание особой роли города в культурном пространстве России и всего мусульманского мира. Он подчеркивает уникальное наследие, международное значение и потенциал Казани как центра межкультурного диалога», – заявила она.

Любимова отметила, что Казань – это не только «мост между Востоком и Западом».

«За тысячелетнюю историю город стал символом гармоничного сосуществования исламских и православных традиций, здесь тесно переплелось духовное наследие, имеющее общий ценностный фундамент. И нравственные ориентиры, помогающие нам одинаково смотреть на многие вещи и успешно находить ответы на непростые вызовы современности. Этот опыт межконфессионального диалога – важное послание всему миру», – подчеркнула министр.

Любимова сообщила, что открытие года «Казань – культурная столица исламского мира – 2026» состоится в мае и пройдет в торжественной обстановке. В рамках церемонии запланирован гала-концерт. А главным же событием, по ее словам, станет съезд министров культуры стран Организации исламского сотрудничества.

