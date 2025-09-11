Любимова: Казань в 2026 году станет точкой притяжения мусульман всего мира

Фото: t.me/olga_b_lyubimova

Министр культуры России Ольга Любимова провела заседание оргкомитета по подготовке и проведению программы «Казань – культурная столица исламского мира» в 2026 году. Она рассказала об этом в своем Telegram-канале.

Обсуждение было организовано в рамках XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. Татарстан на заседании оргкомитета представляли Раис РТ Рустам Минниханов (по видеосвязи) и министр культуры республики Ирада Аюпова.

Во встрече также приняли участие заместитель генерального секретаря Организации исламского сотрудничества Тарик али Бахит, постоянный представитель России при ОИС в Джидде Турко Даудов, директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям Министерства иностранных дел РФ Александр Алимов и другие официальные лица.

Почетный статус Казани был присвоен на 13-й Конференции министров культуры стран Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры, которая в феврале прошла в Саудовской Аравии.

«В этом статусе Казань становится не только гордостью России, но и важной точкой притяжения для мусульман всего мира. Город, расположенный на стыке Европы и Азии, стал примером гармоничного сосуществования исламской и православной традиций», – заметила Ольга Любимова.

Сейчас готовится масштабная программа, которая будет проходить в течение всего года и включать в себя как уже флагманские мероприятия – Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum» и Казанский международный фестиваль мусульманского кино («Алтын минбар»), так и многие другие, добавила министр культуры РФ.