Стала известна дата открытия Года «Казань – культурная столица исламского мира 2026»

Официальное открытие Года «Казань – культурная столица исламского мира» состоится 14 мая. Об этом сообщил Раис Татарстана Рустам Минниханов на презентации Года «Казань – культурная столица исламского мира – 2026», которая прошла в Москве. Руководитель республики также рассказал о подготовке Казани к масштабному международному событию.

«Будет организовано множество разнообразных мероприятий. Мы их начнем проводить с самого начала будущего года. Но официальная дата открытия Года "Казани – культурной столицы исламского мира" запланирована на 14 мая в рамках международного экономического форума "Россия – Исламский мир. KazanForum". Мы посоветовались, так будет удобно, когда мы сможем пригласить много гостей», – пояснил Рустам Минниханов.

По его словам, в рамках предстоящего года запланирован широкий спектр мероприятий. Среди них – заседания Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», Форум министров культуры стран Организации исламского сотрудничества, фестивали благопристойной и этнической моды, культурные программы, Казанский международный фестиваль мусульманского кино «Алтын минбар», международные молодежные мероприятия и другие события.

Международный форум «Россия – Исламский мир: KazanForum» пройдет с 14 по 17 мая 2026 года. В этом году его участниками стали представители 96 стран. В программу вошло более 200 мероприятий, в рамках которых состоялось 148 сессий с участием порядка тысячи спикеров. По итогам форума было подписано свыше 130 соглашений.

