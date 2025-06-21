Председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов поблагодарил Татарстан за сохранение традиций многонациональной России. Об этом парламентарий заявил во время празднования Сабантуя в лесопарковой зоне озера Лебяжье в Казани.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

«Я низко кланяюсь всем организаторам праздника, благодарен за то, что вы бережете единство народов, за то, что во главе вашей республики стоят мудрые руководители, которые знают и понимают, что каждый регион – это составляющая великой страны. И мы должны всеми силами укрепить дружбу и единство многонационального государства. И самое главное – противостоять всем вызовам, как противостояли наши деды в годы Великой Отечественной войны. У России нет другого пути», – сказал он.

Ляхов подчеркнул, что Татарстан всегда ставят в пример многим другим регионам России. «У вашей республики есть, чему поучиться. И вы своим примером показываете, как нужно дружить в многонациональной республике, как нужно беречь наше государство в это непростое, трудное время», – отметил он.

В беседе с журналистами Ляхов признался, что впервые попал на Сабантуй. «Я слышал, что этот праздник приурочен к окончанию полевых работ. У нас тоже есть подобный праздник, но такого широкого формата, когда идут спортивные состязания, собираются не только труженики села, но и все жители, выставляются подворья, нет. В дни городов у нас показывают ремесла», – сообщил Председатель Смоленской областной Думы.

По его словам, в Татарстане не только сохраняют традиции татарского народа, но и поддерживают обычаи, традиции, праздники других народов. «То есть не в ущерб других все идет. Главный принцип праздника – объединение. И это мы видим. Это важно и нужно для нашей страны в непростое время», – заметил парламентарий.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Ляхов также добавил, что прибыл в Казань для подписания соглашения о сотрудничестве между парламентами Татарстана и Смоленской области. Соглашение позволит двум регионам совместно разрабатывать законы, поддерживать инициативы друг друга, уточнил он.

«А на кого опираться, если не на такую большую республику, как Татарстан! У нас будет взаимный поиск новых идей во благо России», – заключил Председатель Смоленской областной Думы.

Видео: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»