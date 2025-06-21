На Сабантуе возле озера Лебяжье в Казани ожидают более 30 тыс. человек

На Сабантуе, который проходит в лесопарковой зоне озера Лебяжье в Казани, сегодня ожидают более 30 тыс. человек. Об этом заявил журналистам на празднике глава Администрации Кировского и Московского районов столицы Татарстана Владимир Жаворонков.

«На площадке Сабантуя работают шесть подворий районов Татарстана. Они демонстрируют традиции, присущие их муниципалитетам. Здесь выступают лучшие артисты республики – Ришат Тухватуллин, Фирдус Тямаев, Раяз Фасихов, Эльмира Калимуллина», – сказал он.

Жаворонков отметил, что на праздник приехали гости из разных городов России. Например, из Саратова, Калининграда, Волгограда, Смоленска. «Целый ряд других регионов направил своих представителей. Они знакомятся с нашими традициями. И большинство из них в первый раз на Сабантуе. Для них это ново и интересно. А для нас большая честь знакомить наших друзей из других регионов с обычаями, которые есть в Татарстане», – подчеркнул глава Администрации Кировского и Московского районов.

При этом он заметил, что Сабантуй – это прекрасная возможность показать традиции и обычаи не только гостям из других российских регионов, но и местным жителям. «Важно, чтобы наши дети узнали, что такое татарские национальные костюмы, танцы, песни. Именно благодаря этому наша республика продолжает идти вперед», – заключил Жаворонков.

Гости национального праздника могут посетить подворья Апастовского, Новошешминского, Камско-Устьинского, Чистопольского, Алькеевского и Верхнеуслонского районов.

На центральном майдане все желающие могут принять участие в 11 национальных спортивных состязаниях: корэш, лазание на столб, ходьба по бревну, бой мешками, бег с коромыслом, в мешках, в штанах, с ложками и яйцами, перетягивание палки и каната, разбивание горшков.

На площадке Сабантуя также организованы детский майдан и зоны с развлечениями для юных посетителей, выставка-продажа работ умельцев татарских народных промыслов, декоративно-прикладного творчества и сувенирной продукции.

Финалом праздника станет награждение абсолютного батыра Сабантуя.

Фото и видео: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»