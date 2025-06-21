Парламенты Татарстана и Смоленской области подписали соглашение о сотрудничестве

Фото: пресс-служба Государственного Совета РТ

Сегодня в Государственном Совете Республики Татарстан состоялось торжественное подписание соглашения о сотрудничестве между парламентами Татарстана и Смоленской области. Документ подписали председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин и председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов. Об этом сообщает пресс-служба Государственного Совета РТ.

Это исторический момент — первое межпарламентское соглашение, направленное на активизацию взаимодействия в сфере законотворчества и правоприменительной практики. Стороны рассчитывают, что сотрудничество позволит выработать единые позиции по законодательным инициативам на федеральном уровне и укрепит гармонизацию правового поля России.

«С большим уважением отношусь к активным регионам Российской Федерации, которые успешно трудятся у себя. Мы учимся друг у друга и помогаем друг другу. Сегодня, подписывая межпарламентское соглашение со Смоленской областной Думой, мы укрепляем контакты, открываем новую страницу нашего тесного сотрудничества. Рады вашему визиту!» – отметил Фарид Мухаметшин.

Председатель Государственного Совета подчеркнул, что Татарстан — многонациональный регион, где проживают представители 175 национальностей, и республике удается бережно сохранять уникальные культуры и традиции. В рамках встречи гостей пригласили на национальный праздник Сабантуй, который проходит сегодня у озера Лебяжье.

Со своей стороны, глава Игорь Ляхов отметил, что древний Смоленск, которому исполнилось 1 163 года, – это надежный щит страны, который исстари первым принимает вражеский удар на себя, защищает подступы к сердцу нашей России.

«Надеюсь, что наше взаимодействие, дружеские отношения пойдут на пользу наших народов», – отметил Председатель Смоленской областной думы.

Подписание соглашения стало следующим этапом укрепления связей между двумя регионами, где уже два года действует договор о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве. Тогда под документом поставили подписи Раис Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Сегодня между регионами налажены крепкие торговые связи: Татарстан поставляет грузовики, продукты питания, медицинское оборудование, топливо и компьютерную технику, а Смоленская область поставляет удобрения, медицинские инструменты, силовые кабели и ювелирные изделия.

Особое внимание уделяется и гуманитарному сотрудничеству — в Смоленской области проживает свыше 2,2 тысячи татар, а уже более 20 лет там действует центр татарской культуры «Туган ил».

Участие в церемонии подписания соглашения приняли заместитель Председателя Правительства Смоленской области Алексей Гусев, заместитель Премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов и депутат Государственного Совета Мякзюм Салахов.

В рамках визита делегации запланировано знакомство с опытом развития новых технологий и цифровизации в Иннополисе, а также посещение объектов духовно-культурного наследия Татарстана.