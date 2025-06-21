Мухаметшин: Сабантуй собрал на одной площадке многонациональный народ Татарстана

Фото: © «Татар-информ» / Надежда Гордеева

Сабантуй собрал на одной площадке многонациональный народ Татарстана. Об этом заявил Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин на празднике, который проходит в лесопарковой зоне озера Лебяжье в Казани.

«В Татарстане праздники всех народов проводятся душевно и тепло, с песнями и танцами, с национальными традициями. Это и Сабантуй, и "Каравон", "Уяв", "Гырон Быдтон" и многие другие», - сказал глава парламента.

Мухаметшин добавил, что сегодня представителей разных народов объединил Сабантуй.

«Мы едины на этой площадке. И это очень важно для нашей многонациональной республики. Здесь проходят спортивные игры, люди поют, танцуют, общаются. На наш Сабантуй приезжают из других регионов», - отметил он.

Глава парламента подчеркнул, что в том числе благодаря таким праздникам в Татарстане сохраняются национальные традиции, передаются из поколения в поколение.

«Я поблагодарил сельских жителей, которые обеспечивают нашу республику продукцией. Это трудолюбивый народ. И это их праздник, на котором мы - гости. И вместе мы отмечаем праздник плуга, праздник завершения весенне-полевых работ», - заключил он.

Вместе с Фаридом Мухаметшиным площадку Сабантуя в лесопарковой зоне озера Лебяжье посетил Председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов. До начала театрализованного представления они обошли подворья районов Татарстана. Везде их встречали с русским караваем и татарским чак-чаком.

На площадке Апастовского района Председатель Госсовета сфотографировался на фоне экспозиции, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На территории подворья Новошешминского района он увидел, как проходят мастер-классы по гончарному делу, помолу зерна, прядению пряжи и вязанию шерстяных носков, изготовлению хвороста и росписи на деревянных досках.

Глава парламента также посетил подворье Камского Устья, где все желающие участвовали в ловле рыб в бассейне.

В подворье Чистопольского района Мухаметшину показали, как изготавливают куклы «полевички», плетут венки из полевых цветов, делают роспись татарского орнамента на глиняных плакетках и колокольчиках.

Алькеевский район пригласил на мастер-классы по приготовлению татарского национального блюда «Кош теле» и изготовлению сувениров из атласных лент. А Верхнеуслонский район организовал мастер-классы по росписи деревянных ложек и матрешек, изготовлению кукол и украшений из натурального камня.

Фото и видео: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»