«Лукойл» заявил о штатной работе НПЗ в Волгограде после атаки дрона

Нефтеперерабатывающий завод «Лукойл -Волгограднефтепереработка» в Волгограде продолжает функционировать в штатном режиме, работы по устранению возгорания, вызванного ударом украинского беспилотника, завершены. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Лукойл».

«<…> силами МЧС и газоспасательного отряда ООО „Лукойл-Волгограднефтепереработка“ завершены работы по устранению возгорания на трубопроводе ЭЛОУ-АВТ-5. Пострадавших нет. <…> НПЗ продолжает свою деятельность в штатном режиме», — утверждается в сообщении.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на самом предприятии написала о приостановке части производственного цикла НПЗ для устранения последствий атаки дрона.

До этого в своем Telegram-канале губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров рассказал, что в Волгоградской области силы ПВО поразили беспилотник, но из-за его падения начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

Местное издание v1.ru, проанализировав видеозаписи инцидента, пришло к выводу, что БПЛА упал на технологическую установку первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-5. Это вторая по мощности установка первичной переработки нефти на НПЗ (3,5 млн тонн в год).

Upd. (19.51): В конце января Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости отодвинуть фронт, чтобы избежать обстрелов российской территории. В последнее время участились удары украинских беспилотников, в том числе по регионам, удаленным от границы. Так, атакам подверглись Петербургский нефтяной терминал в Угольной гавани 18 января и химический терминал «Новатэка» в Усть-Луге 21 января.