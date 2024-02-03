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В Волгограде из-за падения сбитого беспилотника произошло возгорание на НПЗ
На территории Волгоградской области силы ПВО отразили атаку беспилотников, но из-за его падения случилось возгорание на нефтеперерабатывающем заводе. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
Беспилотники были сбиты в Калачаевском районе и в районе Заканалья. В результате последствий падения сбитого БПЛА возникло возгорание на Волгоградском НПЗ, написал Бочаров.
Он уточнил, что пожар удалось оперативно локализовать и ликвидировать открытое горение. В результате инцидента никто не пострадал.
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