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СВО 3 февраля 2024 16:11

В Волгограде из-за падения сбитого беспилотника произошло возгорание на НПЗ

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На территории Волгоградской области силы ПВО отразили атаку беспилотников, но из-за его падения случилось возгорание на нефтеперерабатывающем заводе. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Беспилотники были сбиты в Калачаевском районе и в районе Заканалья. В результате последствий падения сбитого БПЛА возникло возгорание на Волгоградском НПЗ, написал Бочаров.

Он уточнил, что пожар удалось оперативно локализовать и ликвидировать открытое горение. В результате инцидента никто не пострадал.

#спецоперация на Украине
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