Данилов пообещал создать на территории России «демилитаризованную зону» до Москвы

Украина будет стремиться создать на территории России демилитаризованную зону до Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в эфире «Украинского радио».

«<…> [демилитаризованная зона] будет [проходить] по меньшей мере до Москвы, до Санкт-Петербурга, мы ее обязательно продвинем», — детализировал соответствующие планы украинский чиновник.

Алексей Данилов Фото: © U.S. Embassy Kyiv Ukraine

В связи с этим Данилов также подчеркнул, что Вооруженные силы Украины хотят «иметь как можно больше средств поражения».

В конце января Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости отодвинуть фронт, чтобы избежать обстрелов российской территории. При этом он использовал оборот «демилитаризованная линия».

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в беседе с газетой «Известия» отреагировала на слова секретаря СНБО. По ее мнению, украинские власти пытаются «придумать хоть что-то, чтобы создать у западных спонсоров ощущение деятельности».

Upd. (16.54): В последнее время участились удары украинских беспилотников, в том числе по российским регионам, удаленным от границы. Так, атакам подверглись Петербургский нефтяной терминал в Угольной гавани 18 января и химический терминал «Новатэка» в Усть-Луге 21 января. После этого в Ленинградской области ввели особый режим на случай появления дронов ВСУ. Сегодня из-за падения сбитого беспилотника произошло возгорание на НПЗ в Волгограде.