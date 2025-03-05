Лукашенко заявил, что Пригожин «рвался к ядерной кнопке»

Евгений Пригожин за несколько дней до гибели

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Руководитель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин во время своего мятежа 23-24 июня 2023 года стремился завладеть ядерным оружием. Об этом заявил Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.

«Об этом не принято публично говорить. Но Запад это заметил, я тогда тоже это почувствовал, но когда уже процесс начался: Женя Пригожин рвался к ядерной кнопке», – заметил белорусский лидер (цитата по БЕЛТА).

«Я это понял в середине дня (24 июня – прим. Т-и), не сразу. Я даже не думал, что до такого безумства Женя Пригожин может дойти. Я его знал неплохо, давно знал. У нас были с ним добрые отношения, но чтобы до этого дойти…» – добавил Лукашенко.

При этом, по мнению политика, в этом проявилась «неопытность» основателя ЧВК – его были готовы уничтожить власти не только России, но и стран Запада, однако «он этого не понимал» и «пер напрямую, шел напрямую в Москву».

Лукашенко также напомнил, что в ходе телефонных переговоров с Пригожиным договорился об уходе участвовавших в мятеже контракторов ЧВК «Вагнер» на белорусскую территорию.

Кроме того, по словам политика, представители стран Запада высоко оценили его действия по урегулированию ситуации во время мятежа и «непублично благодарили» за них.

Евгений Пригожин погиб 23 августа при крушении бизнес-джета Embraer в Тверской области рядом с населенным пунктом Куженкино. Воздушное судно следовало из аэропорта Шереметьево в Санкт-Петербург.

На борту находились трое пилотов и семь пассажиров, в том числе командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин (по позывному которого группа и получила свое название) и ряд других контракторов.

После гибели Евгения Пригожина Президент РФ Владимир Путин назвал его «человеком сложной судьбы». «И ошибки у него были серьезные в жизни… Но добивался он результатов нужных и для себя, и тогда, когда я его просил об этом для общего дела», – заявил тогда российский лидер.