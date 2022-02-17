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Политика
17 февраля 2022  14:18

Лукашенко планирует обсудить с Путиным возвращение российских войск после учений

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В пятницу Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетит Москву для встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. На переговорах, в частности, будет обсуждаться возвращение домой российских войск после совместных учений «Союзная решимость-2022» . Об этом сообщает РИА Новости.

«Завтра в Москве встречаемся. Как примем решение, так и будет», — отметил Президент Белоруссии.

По его словам, вывод войск можно завершить в течение суток, однако все будет зависеть от решения, принятого на переговорах. «Примем решение месяц (им) стоять, значит, так и будет», — подчеркнул Лукашенко, призвав представителей СМИ не торопить события.

#Александр Лукашенко #Владимир Путин #переговоры
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