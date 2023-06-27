Лукашенко считает, что Шойгу неоправданно критикуют

Министра обороны России Сергея Шойгу часто незаслуженно подвергают критике, считает Президент Беларуси Александр Лукашенко. По его словам, руководитель российского оборонного ведомства на своем посту выполняет много сложной работы.

«Я, опять же, в этой теме, в этом котле был постоянно. Я знаю работу Шойгу. Незаслуженно его порой критикуют», – приводит слова белорусского лидера Sputnik Беларусь.

По словам Лукашенко, у них с главой Минобороны РФ прошли очень серьезные переговоры, подробности которых он не может раскрывать СМИ.

«Генерал Хренин (глава минобороны Беларуси Виктор Хренин) с ним встречался не единожды, и мы спокойно поддерживали чем могли, а могли многое, и многое сделали. И в этом отношении Шойгу немало сделал. То есть он занял свою нишу там, где он может чего-то сделать», – подчеркнул Лукашенко.

Напомним, 11 июня Шойгу подписал приказ, по которому добровольческие отряды должны до 1 июля подписать контракты с Министерством обороны РФ. Основатель ЧВК «Вагнер» вскоре после этого Евгений Пригожин заявил, что не будет подписывать никаких контрактов с ведомством. В ночь на 24 июня военная организация предприняла попытку мятежа, но ситуация была оперативно урегулирована. На следующий день отряды «Вагнер» покинули регионы, в которых действовали 23-го и 24-го числа. Позднее Владимир Путин заявил, что бойцы ЧВК — это патриоты России, которых попытались использовать втемную. Он отдельно поблагодарил Лукашенко за вклад в стабилизацию ситуации.