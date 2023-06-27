Лукашенко приводил армию в полную боевую готовность на фоне событий в РФ

На фоне действий частной военной компании «Вагнер» на юге России Президент Беларуси Александр Лукашенко приводил армию страны в полную боеготовность. Об этом политик заявил на посвященном вручению генеральских погонов мероприятии в Минске, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«Мной были отданы все распоряжения по приведению армии в полную боевую готовность», — подчеркнул Лукашенко, добавив, что белорусы близко к сердцу восприняли попытку военного мятежа в России.

«Не скрою, было больно наблюдать за событиями, которые происходили на юге России. Не только мне. <…> Потому что Отечество одно», — заметил белорусский лидер.

Подразделения ЧВК «Вагнер» еще 25 июня покинули регионы, в которых действовали 23-го и 24-го числа. Позднее Президент РФ Владимир Путин заявил, что бойцы «Вагнера» — патриоты России, но их попытались использовать втемную. Уголовное дело по факту вооруженного мятежа на данный момент прекращено.