Лукашенко пригрозил прекратить транзит энергоносителей из РФ при закрытии польских границ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен остановить транзит российских энергоносителей в случае закрытия Польшей границы. Об этом со ссылкой на госагентство «БелТА» сообщает «Интерфакс».

«Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что готов остановить транзит энергоносителей, если Польша закроет границу», — сказано в публикации агентства.

Лукашенко отметил, что контрактные обязательства по поставке энергоносителей для него не будут препятствием.

Он также пригрозил европейским странам запретом на транзит товаров через Белоруссию в направлении России и Китая.

«Поляки решили закрыть границу с Беларусью — хорошо, закрывайте. Мы не очень-то часто ездим в Евросоюз. Наши интересы сегодня в России, Китае и на Востоке больше всего. А если я закрою, что будет тогда с этим потоком, который в основном в Россию, Китай идет через нас?» — заявил белорусский лидер.

По мнению Лукашенко, через Украину европейские товары не смогут попасть в Россию и другие страны.

21 ноября Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий из-за миграционного кризиса заявил о готовности к закрытию границ с Белоруссией и прекращению транспортировки грузов через соседнюю страну.

В последние месяцы Польша и Литва начали сообщать о большом количестве незаконных мигрантов на границе с Белоруссией. С 8 ноября ситуация с беженцами, намеренными попасть на территорию ЕС, обострилась.

Несколько тысяч нелегалов из стран Ближнего Востока, включая женщин и детей, разбили лагерь на приграничной территории. Они не прекращают попытки прорваться через заграждение, чтобы попасть на территорию ЕС.

Польские власти были вынуждены направить около 16 тыс. солдат для охраны своей границы. Варшава также обвинила Минск в «массированной гибридной атаке».

24 ноября Президент РФ Владимир Путин обсудил ситуацию, сложившуюся на польско-белорусской границе, с председателем Евросовета Шарлем Мишелем.