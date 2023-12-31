Лукашенко поздравил Путина с наступающим Новым годом

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина с наступающим Новым годом. Об этом передает ТАСС.

Как отметили в пресс-службе белорусского лидера, Лукашенко направил телеграммы Председателю Китая Си Цзиньпину, лидерам стран СНГ, а также государственным, политическим, общественным, творческим и религиозным деятелям, представителям деловых кругов стран содружества.

Кроме того, поздравительные послания были направлены руководителям Бразилии, Венгрии, Венесуэлы, Египта, Индии, Ирака, КНДР, Кубы, Мальты, Монако, ОАЭ, Палестины, Пакистана, Саудовской Аравии, Сербии, Сирии, Турции, Экваториальной Гвинеи, ЮАР.

Ранее Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил Президента РФ Владимира Путина с наступающими Новым годом и Рождеством.