Бжания поздравил Путина с Новым годом: Россия встретит его в статусе сильного государства

Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил Президента России Владимира Путина с наступающими Новым годом и Рождеством. Телеграмма опубликована на его сайте.

«Новый, 2024 год Российская Федерация под вашим руководством встречает в статусе сильного государства, определяющего новый формат мироустройства, построенного на принципах справедливости, взаимного уважения и суверенитета. Нет никаких сомнений в том, что ваша созидательная политика и впредь будет поддержана всем российским народом, друзьями и союзниками Великой России», — говорится в сообщении.

Бжания напомнил, что в 2023 году между Россией и Абхазией было подписано несколько важных документов, нацеленных на дальнейшее развитие двусторонних отношений. Он поблагодарил главу российского государства за внимание к проблемам и нуждам республики.

«Уверен, что, опираясь на достигнутые результаты, наша совместная с вами работа обеспечит дальнейшее развитие двусторонних отношений в деле укрепления регионального мира, стабильности и благополучия», — подытожил Президент Абхазии.

В заключение он пожелал всем гражданам России процветания, мира и новых побед.