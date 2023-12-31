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Бжания поздравил Путина с Новым годом: Россия встретит его в статусе сильного государства
Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил Президента России Владимира Путина с наступающими Новым годом и Рождеством. Телеграмма опубликована на его сайте.
«Новый, 2024 год Российская Федерация под вашим руководством встречает в статусе сильного государства, определяющего новый формат мироустройства, построенного на принципах справедливости, взаимного уважения и суверенитета. Нет никаких сомнений в том, что ваша созидательная политика и впредь будет поддержана всем российским народом, друзьями и союзниками Великой России», — говорится в сообщении.
Бжания напомнил, что в 2023 году между Россией и Абхазией было подписано несколько важных документов, нацеленных на дальнейшее развитие двусторонних отношений. Он поблагодарил главу российского государства за внимание к проблемам и нуждам республики.
«Уверен, что, опираясь на достигнутые результаты, наша совместная с вами работа обеспечит дальнейшее развитие двусторонних отношений в деле укрепления регионального мира, стабильности и благополучия», — подытожил Президент Абхазии.
В заключение он пожелал всем гражданам России процветания, мира и новых побед.
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