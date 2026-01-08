news_header_top
Политика 8 января 2026 21:37

Лукашенко объяснил захват Мадуро подкупом, сговором и предательством

Президент Беларуси Александр Лукашенко
Фото: пресс-служба Президента Беларуси

Соединенным Штатам удалось захватить Президента Венесуэлы Николаса Мадуро благодаря подкупу, сговору и предательству. Своим пониманием механизмов американской спецоперации поделился белорусский лидер Александр Лукашенко, передает БелТА.

«<…> там было всё. И договоренность, и деньги, которые были оплачены в том числе людям в Венесуэле. И военным, и гражданским. Там был сговор, и там было предательство. Всё там было», – выразил уверенность Президент Республики Беларусь, выступая на церемонии вручения премий «За духовное возрождение» в Минске.

В связи с этим Лукашенко призвал сограждан быть как можно более осторожными. «Нас убедили еще раз в том, что мы должны быть сильными», – добавил политик.

Президент Белоруссии также заявил, что у Штатов якобы не было претензий к жене Мадуро Силии Флорес, но та решила не расставаться с супругом. «Флорес я знаю, очень мужественная женщина. «Я со своим возлюбленным». Доставили в Америку и ей наркобизнес пришили», – сказал Лукашенко.

Николас Мадуро и Силия Флорес были захвачены военными США в ночь на 3 января в ходе операции «Абсолютная решимость». Участие в ней принял отряд спецназа «Дельта» и более 150 летательных аппаратов, высадку с вертолетов прикрывали самолеты и беспилотники.

По информации властей США, во время рейда в Венесуэле погибли от 67 до примерно 80 человек. Среди них были как венесуэльские и кубинские силовики, так и мирные жители. Несколько американцев были ранены.

Позднее венесуэльские власти заявили, что в стране погибли как минимум 100 человек и приблизительно столько же получили ранения. Правительство Кубы еще до этого признало гибель в Венесуэле 32 военнослужащих и разведчиков.

Верховный трибунал правосудия Венесуэлы признал временно исполняющим обязанности главы государства исполнительного вице-президента Дельси Родригес.

