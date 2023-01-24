Лукашенко: Украина предложила Беларуси заключить пакт о ненападении

Украинская сторона обратилась к властям Беларуси с предложением заключить пакт о ненападении, заявил Президент страны Александр Лукашенко. При этом он обвинил киевские власти в том, что они готовят «гремучую смесь» из вооруженных наемников и предупредил, что власти Беларуси будут усиливать меры реагирования, в том числе в борьбе с оппозицией.

«Не знаю, зачем это украинцам. С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их. Польша, Литва вообще очумели. Зачем это им надо? Непонятно», – приводит его слова БелТА.

Беларусь вынуждена реагировать на сложившуюся ситуацию «жестко», в том числе – на внутреннюю оппозицию, добавил он.

«Нам по периметру хватает вопросов – и в воздушном пространстве, и на земле, зеленая граница. У нас там хватает проблем. Дай бог удержать все это. А еще внутри нам кто-то будет создавать? <…> И пусть не обижаются: мы предупреждали», – сказал Лукашенко.

Накануне он также заявлял, что военно-политическая обстановка вокруг Беларуси усложнилась, «как никогда ранее».

Напомним, ранее он также заявил, что Россия и Беларусь «далеко зашли» в вопросах безопасности. Так, по итогам встречи с Президентом России Владимиром Путиным было объявлено, что самолеты Военно-воздушных сил Белоруссии уже переоборудованы для применения «специальных» (то есть ядерных) боеприпасов, а их экипажи проходят необходимую переподготовку. Кроме того, в октябре прошлого года страны создали совместную Объединенную группировку войск.