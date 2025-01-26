Лукашенко назвал Трампа артистом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал 47-го президента США Дональда Трампа классным артистом, но призвал американского лидера не забывать о том, что тот уже руководит страной.

«Дональд – классный артист, шоумен, бизнесмен, он умеет это делать, … не стесняется делать… Но ты уже президент такой страны, ты должен думать о том, как по ту сторону экрана тебя оценят… Это для актера, не для президента», - цитирует политика РИА «Новости».

Белорусский лидер добавил, что часто заявления Трампа рассчитаны на публику, потому что ей это «заходит».

Также он отметил, что Белоруссия ничего не ждет после прихода Трампа к власти и продолжает работать. Еще Лукашенко призвал другие страны успокоиться и меньше уделять внимания внутренней политике Штатов.

«Это их проблемы, пусть они этим занимаются», - считает президент Белоруссии.

Ранее Лукашенко ответил, ищет ли он приемника, и заявил, что Россия никогда не вернет Крым и даже Запад об этом говорит.