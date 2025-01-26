СМИ сообщили о «расколе» команды Трампа

Команда 47-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа раскололась из-за неопределенности по поводу введения пошлин, пишет Politico.

«Поразительный уровень неопределенности вокруг пошлин является первым и наиболее ярким примером раскола в окружении Трампа по важному политическому вопросу. Но не заблуждайтесь, предупреждают инсайдеры Трампа: пошлины не за горами», - говорится в материале.

Ранее Трамп обещал ввести пошлины (20%) на весь импорт после своей инаугурации. Однако, по словам собеседников издания, став президентом, он не стал стразу реализовывать такой план. Такая «отсрочка» говорит о том, что команда американского лидера не знает, как это делать, говорится в материале.

Но, по словам источников, в ближайшие два месяца введут всеобъемлющие, универсальные тарифы. Пока это все, о чем говорил Трамп, уточнил спикер.

Отмечается, что Трамп «серьезно относится к универсальному тарифу». Но кандидаты на посты министра финансов и председателя Совета экономических консультантов Скотт Бессент и Кевин Хассетт придерживаются более осторожной позиции в отношении торговли и предлагают вводить тарифы постепенно, так, чтобы они не пугали участников рынка и не привели к инфляции. Другие члены команды - замглавы администрации Стивен Миллер, старший советник по вопросам торговли и производства Питер Наварро и номинант на пост торгового представителя Джеймисон Грир предлагают ввести всеобъемлющие тарифы.

В Белом доме никак не прокомментировали происходящее.

Ранее Трамп заявил о невозможности дальнейшего существования независимой Канады.