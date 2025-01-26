Лукашенко заявил, что никогда Россия Крым не вернет и даже Запад об этом говорит

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Россия никогда не отдаст Украине Крым. Запад, по его словам, тоже говорит, что этот вопрос уже решенный.

«Да никогда Россия Крым не вернет. Даже Запад им говорит: «Ребята, это вопрос отрезанный, решенный»», - цитирует Лукашенко ТАСС.

Он добавил, что решен вопрос и с территориями, которые сегодня контролирует ВС РФ.

«Что, сегодня россияне уйдут с тех территорий, которые подконтрольны российской армии? Я не представляю, что должно случиться, чтобы они ушли оттуда, где они сейчас находятся. Поэтому, возможно, уже и этот вопрос решенный», - отметил президент Белоруссии, добавив, что сейчас нужно отталкиваться от текущих реалий, а не говорить о возврате Крыма.

Ранее сообщалось, что Лукашенко проголосовал на президентских выборах в Белоруссии.