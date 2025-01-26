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Политика 26 января 2025 17:39

Лукашенко ответил, ищет ли он приемника

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не ищет приемника, но ему не безразлично, кто станет руководить страной.

«Я этого преемника не ищу. Ищет ли Наталья Ивановна Кочанова или Владимир Евгеньевич Кухарев, я не знаю. Но, наверное, продумывают… Но мы пока живем этими выборами. После выборов будем думать», - цитирует белорусского лидера БЕЛТА.

Он отметил, что пока главное – успешно пройти 2025 год, развивать отношения с Россией, выстроить независимое от Запада будущее Белоруссии. По его словам, «французы, итальянцы и другие» должны знать, что белорусы выстроят свою жизнь сами и западники ничего им не сделают.

Ранее Лукашенко заявил, что Россия никогда не вернет Крым и даже Запад об этом говорит.

Также «Татар-информ» сообщал, что Лукашенко проголосовал на президентских выборах в Белоруссии.

#Александр Лукашенко #президентские выборы #Белоруссия
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