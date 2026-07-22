Лукашенко поручил отправлять пьяниц и лодырей из числа аграриев на военные сборы

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В Республики Беларусь аграриев, проявляющих леность или уходящих в запой во время уборки урожая, отправят на военные сборы. Соответствующее поручение дал белорусский лидер Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

О поручении Президента Белоруссии рассказал руководитель его администрации Дмитрий Крутой во время рабочей поездки в Осиповичский район Могилевской области РБ. По его словам, накануне на селекторном совещании с участием главы государства были приведены «многочисленные факты вопиющей бесхозяйственности и бардака». Речь шла о воровстве запчастей и топлива, взятках, приписках, неготовности техники, потере зерна, нежелании закрепленных лиц работать на тракторе или комбайне, неготовности зерносушильных комплексов.

«Сегодня во время разговора с министром обороны Президент поручил оперативно подготовить места и виды работ, на которых будут задействованы нерадивые, проштрафившиеся работники, несуны, пьяницы, лодыри и лентяи», – проинформировал Крутой.

В каждом районе Белоруссии председатель местного исполкома вместе с военкомом и руководителями сельхозпредприятий составят списки сотрудников, предающихся лени и пьянству, для передачи Минобороны.

«Если они провалились в рамках уборочной кампании, то, наверное, в армии смогут принести пользу стране – работы там достаточно, в том числе хозяйственной и бытовой», – подчеркнул глава АП РБ.

Военно-воспитательные сборы для таких представителей АПК могут продлиться до двух-трех месяцев. Условия будут спартанские, но появится возможность подтянуть физическую форму и полезным трудом исправить свои ошибки на благо армии, добавил Крутой.