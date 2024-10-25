«Лучик надежды для бойцов»: нижнекамки сшили более 2 тыс. изделий для нужд СВО

В швейном цехе первого квартала Нижнекамска шьют для тех, кто защищает Родину. За раскройным столом и швейными машинками трудятся не профессиональные швеи, а неравнодушные женщины-волонтеры. Каждый день они создают то, что на передовой жизненно необходимо: носилки, пятиточечники, маскировочные плащи.

Добровольцы рассказали, что сначала делаются выкройки, затем детали будущих изделий проходят обработку, а на финальном этапе собираются в готовые изделия.

«Наши волонтеры — это лучик надежды для бойцов на передовой. Кто-то помогает деньгами, а кто-то, как и наши мастерицы, — своим трудом», — говорит председатель СТОС Илюза Шарафутдинова.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе района, цех работает с марта 2023 года. За это время волонтеры сшили более 700 пятиточечников, более 1 тыс. комплектов нижнего белья, 500 носилок, 300 плащей и такое же количество брюк для госпиталя. Помимо этого, мастерицы шьют марлевые повязки и бинты для госпиталя.

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