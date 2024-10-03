«Лишь бы помогло землякам»: сармановцы отправили гостинцы более 500 бойцам СВО

Фото предоставлено Альбиной Сабировой

Ветераны Сармановского района ведут активную жизнь: занимаются спортом, искусством, творчеством, не остаются в стороне и от общественной деятельности. Председателя Совета ветеранов Анису Мингазову знают не только в поселке Джалиль, но и во всем районе. Ее стихи увидели свет и в качестве сборника. Она готовит вкусные треугольники. Те, кто хоть раз пробовали ее блюда, с удовольствием угощаются еще.

Кроме того, активистка оказывает помощь участникам специальной военной операции. На днях ветераны под ее руководством сплели тридцатую маскировочную сеть.

Фото предоставлено Альбиной Сабировой

«Лишь бы помогло нашим землякам. Общаемся с ними посредством писем, посылок, через волонтеров. Как только они получают гуманитарную помощь, до нас доходят слова благодарности. Получив такую новость, мы тоже радуемся, плачем и, желая благополучного их возвращения, молимся. Когда парни приезжают в краткосрочный отпуск, заходят к нам, узнают, как дела», — рассказала Аниса Мингазова.

Летом на собственных огородах они выращивали урожай, часть которого затем пошла на заготовки для супа. Их направили более чем 500 землякам, которые служат в зоне СВО.

Фото предоставлено Альбиной Сабировой

«Вяжем и шапки, носки. Сделали сухой душ, чай из разных трав, фруктов. Из материалов, собранных силами населения, шьем пеленки, подушки и другие вещи. Продали лотерейные билеты, на накопленные средства приобрели принадлежности для плетения сетки», — продолжает рассказ председатель Совета ветеранов.

А в поселковом доме-интернате для престарелых и инвалидов по случаю Дня пожилых состоялось праздничное мероприятие. Постояльцев поздравил глава района Фарит Хуснуллин, выразил искренние пожелания, поблагодарил за труд и коллектив. Глава поселка Джалиль Рафик Каримов, доверенный представитель депутата Госсовта РТ Рияза Комарова Ильсеяр Миннеярова, начальник отдела социальной защиты района Лилия Гильмутдинова также пожелали пожилым здоровья, жизни в почете.

Фото предоставлено Альбиной Сабировой

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