Заработок на ДТП и канал незаконной миграции: суд оглашает обвинение по делу «Тукаевских»

Спустя два месяца переносов Вахитовский суд Казани начал оглашение обвинения по одному из самых масштабных уголовных дел последних лет – группировки «Тукаевские». На скамье подсудимых 30 человек. Липовые ДТП, организация незаконной миграции, аферы с инвестициями и вымогательства: подробности этих эпизодов дела – в репортаже ИА «Татар-информ».

Вахитовский суд Казани приступил к оглашению обвинительного заключения по громкому делу ОПГ «Тукаевские». На скамье подсудимых 30 человек

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Вахитовский суд Казани приступил-таки к оглашению обвинительного заключения по громкому делу ОПГ «Тукаевские». На скамье подсудимых 30 человек. Их обвиняют в мошенничестве, вымогательстве, причинении тяжкого вреда здоровью, организации незаконной миграции и других преступлениях.

Рассмотрение дела было поручено судье Вахитовского суда Казани Алмазу Ахметжанову, однако сами заседания проходят в большом зале Верховного суда республики, который в состоянии вместить всех участников процесса – всего их, с учетом адвокатов, более 60 человек.

Первое заседание по делу состоялось еще в сентябре, однако начать оглашение гособвинения удалось только сегодня. Процессы откладывались один за другим: то по причине болезни, то из-за неявки защитников, прошлое заседание сорвал один из подсудимых, который пришел в суд пьяным.

Все слушания, как правило, привлекали большое внимание прессы, и если на первом заседании подсудимые скрывались от журналистов и были явно раздражены их присутствием, то сегодня они вели себя уже куда спокойнее, некоторые даже пытались завязать разговор с представителями СМИ.

Отметим, что всего в деле «Тукаевских» насчитывается более 73 эпизодов, в материалах дела порядка 240 томов. Оглашение гособвинения, которое началось сегодня, может затянуться еще на несколько процессов.

Гособвинение считает, что лидеры группировки определяли цели криминального сообщества, разрабатывали планы преступлений, распределяли обязанности между участниками группировки, контролировали «общак» Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Нельсон, Гена, Автор и Агрба: кто и зачем создал группировку?

По версии следствия, группировку основали четверо казанцев в 2009 году, в разное время она пополнялась новыми участниками. В течение нескольких лет они угоняли автомобили, портили чужое имущество, совершали разбойные нападения.

«В 2009 году Агрба, Гильмутдинов, Кирилов, Шайхутдинов заняли лидирующее положение в криминальном мире России. Согласно занимаемому ими криминальному статусу, находясь в Казани, консолидировали и захватили под своим покровительством лиц, профессионально занимающихся преступностью, являющихся членами группировки ’’Тукаевские‘’», – начал зачитывать текст обвинительного заключения помощник прокурора Вахитовского района Казани Руслан Байбиков.

По данным следствия, лидерами группировки были именно Наиль Шайхутдинов (Нельсон), Геннадий Кирилов (Гена) и Альфред Гильмутдинов (Автор) – им предъявлено обвинение в организации преступного сообщества. Все они сейчас находятся в СИЗО. Еще один предполагаемый организатор ОПГ – Анатолий Агрба сбежал из России и сейчас находится в розыске, дело в отношении него выделено в отдельное производство.

«По их замыслу, создаваемое ими преступное сообщество должно было противостоять любым иным преступным группам, позиционируя себя единственной на территории РТ преступной группой, способной как регулировать взаимоотношения внутри преступного мира, контролировать криминальный бизнес, так и, в противовес институтам власти, обеспечивать гражданам и предпринимателям личную безопасность и безопасность их имущества, а также разрешать возникающие в предпринимательской среде споры и противоречия», – продолжил гособвинитель.

Он добавил, что лидеры группировки определяли цели криминального сообщества, разрабатывали планы преступлений, распределяли обязанности между участниками группировки, контролировали «общак».

Всего в деле «Тукаевских» насчитывается более 73 эпизодов, в материалах дела порядка 240 томов Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Липовые ДТП и незаконные мигранты

По версии следствия, в состав ОПГ состав входили несколько бригад: «Цумовские», «Авторовские», «Дальневские», «Даниловские», «Азатовские», «Сиротки» и другие. В разное время группировка пополнялась новыми участниками. В течение нескольких лет они совершили массу преступлений.

Ряд эпизодов дела касается мошенничеств со страховками. Участники ОПГ инсценировали ДТП, предварительно тщательно проработав маршруты движения застрахованных автомобилей, чтобы они не попали на камеры видеонаблюдения. Затем они вызывали на места якобы произошедших аварий сотрудников полиции и получали официальное подтверждение повреждений машин, с которым уже могли обратиться в суд с требованием страховых выплат.

Полученные в результате таких афер деньги участники ОПГ обналичивали и делили между членами группировки, часть средств поступала в «общак». В уголовном деле зафиксирован ущерб минимум в два десятка миллионов рублей по эпизодам с подставными ДТП. Были и фейковые кражи дорогостоящих автомобилей.

Согласно тексту обвинительного заключения, на счету у «Тукаевских» есть и эпизоды, связанные с незаконной регистрацией мигрантов. Участники группировки создавали фиктивные фирмы, от имени которых с мигрантами подписывались липовые трудовые договоры.

«Лично выступали в качестве стороны принимающей иностранных граждан, собирали у них деньги, подавали в федеральные органы уведомления и иные документы на иностранных граждан с целью их незаконного пребывания в РФ. Обманывали должностных лиц о трудовых отношениях и месте пребывания граждан, при этом лично подписывали расписки о предупреждении об уголовной ответственности за дачу ложных сведений», – отметил Байбиков.

«Вознаграждения» за такие услуги также поступили в «общак», а некоторых незаконных мигрантов вербовали в члены группировки. Следствие считает, что за все время своей деятельности члены ОПГ незаконно провезли на территорию страны около 7,6 тысячи иностранцев.

Заседания проходят в Большом зале Верховного суда республики, который в состоянии вместить всех участников процесса Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

«Втирались в доверие и вымогали крупные займы»

Еще один эпизод дела, обвинение по которому успели сегодня огласить, касался афер с инвестициями. Члены группировки обманным путем выманивали у граждан деньги, обещая вернуть их с большими процентами. Один из участников ОПГ Марат Батыршин на тот момент работал руководителем проекта в компании «Стройтехника».

Он собирал информацию о тех, кто мог бы инвестировать деньги в строительство многоквартирных домов, втирался к ним в доверие, показывал им имущество, которое якобы принадлежало ему или лидерам группировки, которое должно было выступать гарантом погашения задолженности в случае непредвиденных обстоятельств.

Под предлогом инвестиций Батыршин получал от людей крупные займы, возвращать которые даже не собирался. Мужчина подписывал соответствующие расписки, а полученные деньги также передавал в «общак».

Кроме того, прокурор зачитал обвинение по нескольким эпизодам вымогательств. Следствие утверждает, что члены группировки кошмарили торговые павильоны на улице Рустема Яхина, а также частников на Привокзальной площади.

Участники ОПГ запугивали предпринимателей и вымогали у них деньги за право вести бизнес на территории, которую считали своей. Они требовали с продавцов, водителей такси и автобусов отдавать им часть выручки, в противном случае угрожали сжечь их лавки или разбить машины. Суммы таких «выплат за безопасность» варьировались от 4,5 до 105 тысяч рублей.

Некоторые из жертв группировки соглашались с выдвинутыми условиями, другие отказывались выполнять требования. В последнем случае члены группировки поджигали лавки торговцев, закидывали камнями их магазины или автомобили.

Следующее заседание по делу состоится 16 декабря Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Полностью вину признали только двое

Дочитать текст обвинительного заключения прокурор сегодня не успел, после трех часов оглашения судья объявил перерыв в заседании. Отметим, что помимо вышеперечисленного в деле фигурируют эпизоды с хищением у восьми человек и одной фирмы более 50 млн рублей. Среди обвиняемых по делу оказались самые разные представители группировки. Самому молодому из них 26 лет, самому старшему уже за 60.

«Участников преступного сообщества тесно связывало проживание в одних микрорайонах, совместное времяпровождение, учеба в одних школах, длительная совместная противоправная деятельность, вхождение в преступные группы с юношества», – подчеркнул Байбиков.

Пятнадцать задержанных на время следствия заключены под стражу, их на заседания доставляет конвой. Четверо находятся под домашним арестом, еще четверо – под подпиской о невыезде, остальные под запретом определенных действий.

Отметим, что полностью вину признали только двое из них, еще шестеро – частично, остальные причастность к преступлениям отрицают. Следующее заседание по делу состоится 16 декабря.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по делу в отношении 30 участников ОПГ «Тукаевские». Первое слушание по делу состоялось в сентябре.