Лидеры стран ЕС единогласно поддержали продление санкций против России

Лидеры стран — членов Европейского Союза на саммите в Брюсселе единогласно поддержали продление санкций против России. Об этом сообщил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

«Лидеры ЕС единогласно согласились продлить экономические санкции против России», — написал глава Евросовета в своем Twitter’е.

По словам политика, руководители входящих в Евросоюз стран также призвали российскую сторону «приступить к выполнению Минских соглашений». При этом Мишель подчеркнул, что возможные «дальнейшие военные действия России против Украины» повлекут за собой «огромные последствия и огромную цену».

Ранее Президент США Джо Байден после онлайн-саммита с Президентом РФ Владимиром Путиным рассказал о подготовке встречи, на которой члены НАТО собираются обсудить обеспокоенность России из-за расширения альянса. Вместе с тем он заверил, что Соединенные Штаты перебросят войска в страны Восточной Европы, входящие в НАТО, в случае нападения на Украину.

Экономические санкции Европейского Союза направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов России. Изначально они были введены на фоне острой фазы конфликта в Донбассе и гибели лайнера MH17 в конце июля 2014 года сроком на один год. В марте 2015-го срок действия ограничительных мер был связан с «полным выполнением» Минских договоренностей. С этого момента рестрикции продлеваются каждые полгода.