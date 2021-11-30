RTL Nieuws: Нидерланды готовятся к процессу против России в ICAO по делу о гибели MH17

Власти Нидерландов готовятся к процессу против России в Международной организации гражданской авиации ООН (ICAO) о гибели в 2014 году малайзийского Boeing 777 MH17 над Донбассом. Об этом сообщает местный телеканал RTL Nieuws со ссылкой на информированные источники.

По словам собеседников телеканала, такое разбирательство «представляется очень многообещающим». Нидерланды собираются доказать, что Россия нарушила Конвенцию о международной гражданской авиации 1944 года (так называемую «Чикагскую конвенцию»).

Речь идет о статье 3 bis этого документа, которая, в частности, гласит: «<…> каждое государство должно воздерживаться от того, чтобы прибегать к применению оружия против гражданских воздушных судов в полете, и <…> в случае перехвата не должна ставиться под угрозу жизнь находящихся на борту лиц и безопасность воздушного судна».

По информации телеканала, признание России виновной в гибели лайнера со стороны ICAO «усилит давление на Москву по вопросу признания ответственности или может стать основанием для другого судебного процесса».

Окончательное решение по организации нового судебного процесса должно принять новое Правительство, причем этот шаг может быть предпринят в сотрудничестве с Австралией. Кроме того, кабинет рассматривает вариант подачи иска против РФ в международный суд «за финансирование повстанцев на востоке Украины».

Авиалайнер Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над Донецкой областью Украины. Погибли все находившиеся на его борту 298 человек. В 2018 году Совместная следственная группа объявила, что что ЗРК «Бук», сбивший лайнер, принадлежал Вооруженным силам РФ. В марте 2020-го в Нидерландах начались слушания по делу о крушении пассажирского самолета.