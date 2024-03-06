Личному составу МВД Татарстана представили нового министра

Фото: Пресс-центр МВД России

Сегодня личному составу МВД Татарстана представили нового главу ведомства – Дамира Сатретдинова. Республиканского министра представил в режиме ВКС Раис Татарстана Рустам Минниханов и министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

Колокольцев отметил, что новый министр Татарстана приступает к исполнению обязанностей в очень ответственный для страны период. Буквально через несколько дней состоятся выборы Президента Российской Федерации, и на органы внутренних дел ложится большая нагрузка по охране общественного порядка. В завершение он поздравил руководителей с высокими назначениями и пожелал дальнейших успехов.

Напомним, о том, что новым руководителем МВД по Татарстану назначен генерал-майор полиции Дамир Сатретдинов, стало известно на прошлой неделе. В свою очередь экс-глава ведомства Артем Хохорин представил рапорт в конце прошлого года.

Дамир Сатретдинов родился 20 июня 1972 года в Астрахани.

В органах внутренних дел с 1994 года. Службу в милиции начал с должности оперуполномоченного отдела по борьбе с экономическими преступлениями Ленинского районного ОВД города Астрахани.

В феврале 2020 года Сатретдинов был назначен на должность заместителя министра – начальника полиции МВД по Республике Хакасия. В октябре того же года его назначили начальником управления МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

За время службы Дамир Сатретдинов награжден ведомственными и государственными наградами. Подробнее о новом главе МВД и задачах, стоящих перед ним, в репортаже «Татар-информа».