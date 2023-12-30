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Общество 30 декабря 2023 15:48

Глава МВД Татарстана Артем Хохорин подал рапорт об отставке

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Глава МВД Татарстана Артем Хохорин подал рапорт об отставке

Сегодня утром на предновогоднем собрании руководителей подразделений МВД Татарстана глава ведомства Артем Хохорин объявил о том, что подал рапорт об отставке.

В свою очередь «Татар-информ» обратился за официальным комментарием в пресс-службу МВД России по РТ. По их информации, с 1 января 2024 года Артем Хохорин уходит в отпуск. Временно исполняющим обязанности министра назначен первый заместитель министра — Алексей Соколов.

Как стало известно агентству, ближе к окончанию отпуска Хохорина появится официальная информация о его уходе с поста министра.

Напомним, Артем Хохорин родился 30 июля 1970 года в г. Казани, в семье служащих. В 1987 году окончил Физико-математическую школу № 131 г. Казани. В 1999 году – Юридический институт МВД России. В органах внутренних дел служит с 1993 года. МВД по РТ Хохорин возглавил весной 2012 года.

#МВД по РТ
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