Новым главой МВД Татарстана стал Дамир Сатретдинов

Фото: УМВД России по ХМАО-Югре

Как стало известно «Татар-информу», новым руководителем МВД по Татарстану стал генерал-майор полиции Дамир Сатретдинов.

По данным агентства, Сатретдинов приедет в столицу Татарстана в начале следующей недели. По имеющейся информации, нового руководителя МВД Татарстана представят коллективу 6 марта.

Отметим, что Дамир Сатретдинов родился 20 июня 1972 года в Астрахани.

В органах внутренних дел с 1994 года. Службу в милиции начал с должности оперуполномоченного отдела по борьбе с экономическими преступлениями Ленинского районного ОВД города Астрахани.

В феврале 2020 года Сатретдинов был назначен на должность заместителя министра – начальника полиции МВД по Республике Хакасия. В октябре того же года его назначили начальником управления МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

За время службы Дамир Сатретдинов награжден ведомственными и государственными наградами.