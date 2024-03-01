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Новым главой МВД Татарстана стал Дамир Сатретдинов
Как стало известно «Татар-информу», новым руководителем МВД по Татарстану стал генерал-майор полиции Дамир Сатретдинов.
По данным агентства, Сатретдинов приедет в столицу Татарстана в начале следующей недели. По имеющейся информации, нового руководителя МВД Татарстана представят коллективу 6 марта.
Отметим, что Дамир Сатретдинов родился 20 июня 1972 года в Астрахани.
В органах внутренних дел с 1994 года. Службу в милиции начал с должности оперуполномоченного отдела по борьбе с экономическими преступлениями Ленинского районного ОВД города Астрахани.
В феврале 2020 года Сатретдинов был назначен на должность заместителя министра – начальника полиции МВД по Республике Хакасия. В октябре того же года его назначили начальником управления МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.
За время службы Дамир Сатретдинов награжден ведомственными и государственными наградами.
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