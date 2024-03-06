«Человек опытный, с аналитическим складом ума»: в Татарстане представят нового главу МВД

Новым главой МВД Татарстана назначен генерал-майор Дамир Сатретдинов Фото: t.me/police_ugra

Родился в Астрахани в семье актера ТЮЗа

Сегодня разрешится одна из главных интриг последних месяцев – официально будет представлен новый глава МВД Татарстана. На пост министра назначен генерал-майор Дамир Сатретдинов. Человек с богатым опытом и солидным послужным списком, в котором немало громких уголовных дел на чиновников, в том числе на мэра Астрахани, где начинал свою карьеру Дамир Сатретдинов.

Родился Дамир Сатретдинов 20 июня 1972 года в Астрахани. Семья нового министра внутренних дел – творческая. Отец Растям Умерович много лет проработал в Театре юного зрителя в Астрахани, играл на баяне, преподавал в Астраханском колледже культуры и искусства. Сын выбрал службу в правоохранительных органах. Первым местом его работы стал отдел по борьбе с экономическими преступлениями Ленинского районного ОВД города Астрахани, он был оперуполномоченным.

В 2012 году стал заместителем начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД по Астраханской области, а через два года возглавил его. В 2017 году стал начальником полиции УМВД по Астраханской области.

В феврале 2020 года Дамир Сатретдинов стал заместителем министра – начальником полиции МВД по Республике Хакасия. К слову, его предшественника – Вячеслава Жданова – осудили за разглашение гостайны. В октябре того же года Сатретдинова назначили начальником Управления МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу. В том же году он получил звание генерал-майора полиции.

В списке фигурантов громких дел, которым дал ход Сатретдинов, есть имя бывшего мэра Астрахани Михаила Столярова Стоп-кадр видео

Десять лет для мэра и «Черный дельфин» для начальника УБОП

В списке фигурантов громких дел, которым дал ход Сатретдинов, есть имя бывшего мэра Астрахани. Михаила Столярова осудили в 2014 году за взяточничество и отправили в колонию на десять лет. Суд оштрафовал его на полмиллиарда рублей. Как следует из материалов дела, мэр потребовал от предпринимателя, который обратился за разрешением на выделение участка земли для строительством крематория, взятку в 10 млн рублей. А также потребовал выделить ему долю в уставном капитале в 25,1%.

Экс-мэр подал апелляцию, ему удалось сократить срок на один год. В 2021 году Столяров вышел на свободу, неотбытую часть наказания ему заменили на исправительные работы.

Боролся в родном городе Дамир Сатретдинов не только с коррупцией, но и с ОПГ, которые, как и в Татарстане, в те годы мешали людям жить спокойно. К ответственности привлекал не только самих участников ОПГ, но и тех, кто способствовал процветанию группировок. В 2010 году к пожизненному заключению был приговорен начальник астраханского УБОП Ринат Салехов, его отправили в известную колонию «Черный дельфин». Вместе с ним осуждены девять милиционеров и гражданских. Их признали виновными в серии заказных убийств, фальсификации уголовных дел и превышении должностных полномочий. Пособники Салехова получили от 3 до 25 лет колонии.

К пожизненному заключению был приговорен начальник астраханского УБОП Ринат Салехов Стоп-кадр ролика канала «Честный детектив»

Ханты-Мансийский автономный округ под руководством Садретдинова стал лучшим по раскрытию преступлений в России

После перевода в ХМАО расслабляться не пришлось. Работы по раскрытию коррупционных преступлений, убийств и преступлений в отношении детей было немало.

В 2022 году за превышение должностных полномочий был задержан вице-мэр Сургутского района Муслим Асадуллаев.

О том, насколько эффективным была работа ведомства под руководством Дамира Сатретдинова, можно судить по статистике, озвученной в январе 2023 года в Югре на расширенном заседании коллегии окружной полиции.

В отчете прозвучало, что Ханты-Мансийский автономный округ является лучшим по раскрытию преступлений не только в Уральском федеральном округе, но и во всей стране. Число преступлений там идет на убыль, а раскрываемость растет. К примеру, раскрываемость преступлений, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, и изнасилований составила 100 процентов.

Тогда, выступая с докладом, Дамир Сатретдинов подчеркнул, что хороших показателей в работе министерства удалось достичь благодаря высокой обеспеченности кадрами. По его словам, комплектование личного состава полиции находится на уровне выше среднего по России.

Под руководством Сатретдинова Ханты-Мансийский автономный округ стал лучшим по раскрытию преступлений не только в Уральском федеральном округе, но и во всей стране Фото: t.me/police_ugra

«Для патрульно-постовой службы, подразделений уголовного розыска и участковых уполномоченных одним из благоприятных факторов, способствующих закреплению сотрудников на службе, является содействие региональных и муниципальных органов власти в решении вопросов обеспечения жильем», – приводит цитату тогда еще начальника УМВД РФ по Югре Дамира Сатретдинова «Медиахолдинг Югра».

Он отметил, что для отдельных подразделений вопрос некомплекта все еще актуален. Буквально в прошлом месяце Сатретдинов рассказал, что дефицит кадров в ведомстве составляет 11,5 процента. В полиции не хватает порядка 900 человек.

«В которых службах некомплект составляет 20%. В основном это наружные наряды: патрульно-постовая служба, подразделения участковых уполномоченных и оперативный блок», – рассказал он.

Причиной он называл неконкурентоспособную заработную плату по сравнению с другими отраслями. Дамир Сатретдинов даже обращался к губернатору ХМАО Наталье Комаровой с просьбой разработать дорожную карту для решения проблем в ведомстве.

«В ближайшее время она будет закончена и там будут выработаны меры социальной поддержки в первую очередь для сотрудников дорожных нарядов, участковых, патрульно-постовой службы», – приводит его цитату «Коммерсант».

В одном из последних выступлений Дамир Сатретдинов поздравил сотрудников с Днем защитника Отечества Фото: t.me/police_ugra

«Защищать Отечество для полицейского – значит защищать Закон, бороться с преступностью, честно и мужественно нести службу»

Работая в Ханты-Мансийском округе, Дамир Сатретдинов активно выступал в СМИ. В одном из последних выступлений он поздравил сотрудников с Днем защитника Отечества.

«Защищать Отечество для полицейского – значит защищать Закон, бороться с преступностью, честно и мужественно нести службу. Благодарю за службу и преданность избранному делу личный состав подразделений управления, сотрудников, несущих сейчас боевое дежурство на территории Северного Кавказа, и тех, кто, рискуя жизнью, выполняет возложенные обязанности в зоне проведения специальной военной операции», – обратился к сослуживцам Сатретдинов.

Из трогательного: генерал-майор принял участие в акции «Елка желаний» и подарил шестилетнему Ване самокат.

«Иван мечтает о самокате, а в будущем хочет стать полицейским. Ну что, Иван, будет тебе самокат. Пусть мечты твои сбываются», – сказал он.

Подарок мальчику вручили в региональном Управлении МВД России.

Видео: t.me/police_ugra

Безопасность на БРИКС и выборах Президента

Предстоящие масштабные мероприятия в Татарстане заставят МВД усилить работу над обеспечением безопасности. Охрана порядка во время выборов Президента России, которые состоятся чуть больше чем через неделю, станет первой важной задачей в работе нового министра. Потом небольшая передышка, и начнется подготовка к мультиспортивному мероприятию – «Спортивным играм стран БРИКС», а там не за горами и саммит БРИКС.

Учитывая, что мероприятия мирового масштаба в Татарстане не редкость, расслабляться Дамиру Сатретдинову и его подчиненным не придется.

Преступность среди мигрантов – еще одна задача, на которую сегодня обращает внимание руководство республики. На итоговой коллегии в Следственном комитете Российской Федерации по РТ Рустам Минниханов заявил, что «мигранты не должны, как блуждающий атом, находиться на территории нашей страны».

«В сложившейся геополитической ситуации одной из основных угроз являются терроризм и экстремизм. Борьба с ними не должна ослабевать ни на минуту. Нельзя допускать попыток раскачать общественно-политическую ситуацию в республике», – сказал Раис Татарстана.

В Татарстане, по данным республиканского Следкома, в прошлом году перед судом предстали 68 мигрантов, совершивших преступления против половой свободы, жизни и коррупционной направленности. Одно из последних громких дел – изнасилование 14-летней девочки тремя студентами из Алжира и Египта.

Предстоящие масштабные мероприятия в Татарстане заставят МВД усилить работу над обеспечением безопасности Фото: t.me/police_ugra

Среди основных задач – борьба с дистанционными мошенничествами и коррупцией

Борьба с дистанционными мошенничествами остается одной из основных задач для сотрудников татарстанского МВД. Согласно статистике, число таких преступлений выросло на 50% за прошлый год. Татарстан занимает четвертое место по стране по общему количеству преступлений, совершенных с применением информационно-телекоммуникационных технологий. Всего же за 2023 год в республике было зафиксировано 18 тысяч дистанционных мошенничеств.

Телефонные мошенники обманом получают от татарстанцев миллиарды рублей. По всей видимости, для нового главы МВД решение этой проблемы станет одной приоритетных задач.

Коррупция – еще одна проблема, борьба с которой в республике в приоритете. За прошлый год в Татарстане было возбуждено 824 уголовных дела по коррупционным статьям, перед судом предстали 269 человек. Это почти на треть больше, чем годом ранее.

«Ежегодно в Татарстане регистрируется более тысячи коррупционных преступлений. В суды направлено более 230 уголовных дел по 800 коррупционным преступлениям. Но не надо записывать республику в список самых коррумпированных регионов. Такие результаты стали возможны благодаря активной, скоординированной деятельности органов власти и правоохранительных органов республики», – сообщил прокурор Республики Татарстан Альберт Суяргулов на пресс-конференции в «Татар-информе».

Средняя сумма взятки в регионе, по данным МВД по Татарстану, увеличилась к прошлому году на 80 тыс. рублей – до 263 тыс. рублей.

Исполняющий обязанности Председателя Верховного суда Татарстана Эдуард Каминский на итоговой коллегии заявил, что число осужденных за дачу взятки в Татарстане увеличилось на 45 процентов.

«Сохраняется ежегодная тенденция на увеличение числа осужденных за дачу и получение взятки. Количество таких дел увеличилось на 45% и 20% соответственно, – отчитался он.

Все эти задачи стоят и перед новым главой Министерства внутренних дел Татарстана Дамиром Сатретдиновым и его подчиненными.

Учитывая, что мероприятия мирового масштаба в Татарстане не редкость, расслабляться Дамиру Сатретдинову и его подчиненным не придется Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Ротация кадров в правоохранительных органах действительно необходима»

Эксперты, с которыми удалось поговорить «Татар-информу», возлагают на нового главу МВД большие надежды.

«Во-первых, вселяет надежду тот факт, что он не был связан с Татарстаном. Ротация кадров в правоохранительных органах действительно необходима, тем более в нашей республике с непростым прошлым. Во-вторых, предполагаю, что в связи с недавним назначением главы Прокуратуры РТ работа главы МВД не будет осложняться “подстройкой” под сложившиеся устои и они смогут вдвоем начать работу с чистого листа. Сложность его работы, безусловно, будет связана с возобновившимся интересом к Татарстану как к месту проведения мероприятий международного масштаба – ‘’Игры будущего’’, БРИКС. На самом деле, думаю, что новый глава МВД – человек опытный, судя по послужному списку. Наличие в карьерных ступенях службы в подразделениях по борьбе с экономическими преступлениями безусловно характеризует нового министра как человека с аналитическим складом ума», – поделился с «Татар-информом» известный казанский адвокат Николай Иванов.