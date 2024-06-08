Левитин: Игры будущего в Казани показали смену взглядов молодежи на спорт

Игорь Левитин

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Игры будущего, которые прошли с 21 февраля по 3 марта в Казани, продемонстрировали перемену взглядов молодого поколения на спорт. Об этом заявил первый вице‑президент Олимпийского комитета РФ Игорь Левитин.

«Думаю, что Игры будущего в Казани показали, что молодежь меняет взгляды на спорт. Это и спорт, к которому мы привыкли, и, конечно же, фиджитал‑игры», — приводит его слова «Матч ТВ».

Левитин отметил, что миру нужны новые форматы соревнований. По его словам, в многополярном мире исчезают стереотипы, которые используют международные спортивные организации, и им нужно понять, что в сегодняшних реалиях «не должно быть такого, чтобы по национальному признаку ущемляли спортсменов».

Международный мультиспортивный турнир проходил в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. На церемонию открытия в столицу республики прибыли Президент России Владимир Путин и лидеры ряда стран, представители которых стали участниками состязаний. Уже в первый день, во время встречи с российским лидером, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести Игры будущего 2025 года у них в республике. Затем на открытии турнира о готовности принять состязания в Узбекистане в 2026 году заявил Президент Шавкат Мирзиёев. Руководитель турнира Игорь Столяров позднее сообщил, что следующей страной, которая примет «Игры будущего», станут Объединенные Арабские Эмираты.