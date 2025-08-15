«Лето в Татарстане»: Яблочный Спас, фестиваль Слободской шали и «Гастрофест на Лебяжьем»

Выходные в Татарстане пройдут насыщенно и ярко: фестиваль «Бистә шәле» объединит мастеров и гостей со всей республики, «Яблочный Спас» погрузит в атмосферу народных традиций, «Мочалеевские чтения» соберут религиозных деятелей, а фестиваль «Татар Аты» порадует любителей лошадей. О самых интересных событиях уикенда – в материале «Татар-информа».





«Бистә шәле» в Рыбной Слободе

В субботу, 16 августа, на майдане Рыбной Слободы пройдет III Республиканский фестиваль женского народного промысла «Бистә шәле» («Слободская шаль»). Это яркое событие, посвященное традиционному татарскому ремеслу, соберет мастеров, артистов и гостей со всей республики и из соседних регионов.

Посетителей встретят танцевальные коллективы с театрализованным представлением, а также фотозоны и музейные площадки, рассказывающие об истории и культуре шали. Все желающие смогут принять участие в конкурсе «Креативная шаль», а также в мастер-классах по прядению, наматыванию клубков и соединению каймы с основой.

На фестивале будут работать четыре тематические площадки с народными играми, песнями и мастер-классами. Татарское подворье «Капка төбендә» предложит коллективные игры и выступления фольклорных ансамблей. Русское подворье «Играй, гармонь!» порадует гостей национальными мелодиями и народными забавами. Кряшенское подворье «Спас» отметит августовские праздники с тематической фотозоной и творческими занятиями. Для детей организуют площадку «Җәйге Алан» с народными играми.

Также на фестивале пройдет «Ярмарка мастериц», где умелицы из разных районов Татарстана и гости из Оренбурга продемонстрируют свои работы и поделятся секретами рукоделия. Театрализованный пролог расскажет историю вязания шалей, а после на сцену выйдут лучшие творческие коллективы и артисты республики.

Хедлайнерами фестиваля станут знаменитые исполнители татарской эстрады Рафиль и Эльмира Залялиевы. Завершит праздник презентация уникальной рекордной шали, которая украсит центральную площадь.

«Мочалеевские чтения» в Дрожжановском районе

Также 16 августа в Дрожжановском мухтасибате пройдет XVIII Научно-практическая конференция «Мунчәли укулары» («Мочалеевские чтения»). Мероприятие проводится в рамках Года защитника Отечества и Года героев, объявленного ранее в Духовном управлении мусульман Татарстана. Также оно приурочено к 1500-летию пророка Мухаммада, отмечаемому в 1447 году по хиджре.

За 17 лет существования конференция приобрела межрегиональный статус и собирает участников из разных районов Татарстана, Ульяновска, Чувашии, Мордовии, Пензы и других регионов России. Среди гостей – религиозные и общественные деятели, ученые: муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, главный казый Татарстана Джалиль Фазлыев, руководитель медресе им. 1000-летия принятия ислама Ильяс Зиганшин, имам-мухтасиб Дрожжановского района Данир Шарафутдинов и другие.

Спикеры выступят с вагазами и наставлениями, посвященными сохранению духовно-нравственного наследия семей, а также роли религиозных и культурных традиций в жизни общества. Конференция направлена на укрепление духовных основ и традиций татарского народа.

На мероприятии представят выставки национальной одежды, украшений, родословных книг, семейных реликвий и шамаилов, а также экспонаты из личных архивов. Для посетителей организуют мастер-классы и интерактивные площадки, которые позволят ближе познакомиться с культурным наследием.

Начало конференции запланировано на 10:00. Место проведения – село Мочалей Дрожжановского района (тат. Мунчәли).

785-летие села Молвино в Зеленодольском районе

В этот же день, 16 августа, свое 785-летие отметит село Молвино, расположенное в Зеленодольском районе. Гостей ждут на майдане «Каенлык» с самого утра – там откроются выставки техники и продукции местных хозяйств, свежих овощей и кованых изделий ручной работы. Желающие смогут отведать чай с медом и блинами.

Официальная часть праздника начнется в 12:50 – глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев и председатель Совета муниципальных образований РТ Экзам Губайдуллин наградят активистов села. А после этого начнутся соревнования по национальной борьбе көрәш.

Село Молвино в Зеленодольском районе вместе с деревней Городище образует Молвинское сельское поселение, где живут более 700 человек. В селе находится соборная мечеть «Мулла Иле», возведенная в 1898 году и отметившая в 2023 году 155-летие. История Молвино уходит в глубину веков: его основал Муллагол, переселившийся сюда из Булгар вместе с родными.

16 августа в селе Красновидово Камско-Устьинского района пройдет музейно-фольклорный праздник «Яблочный Спас» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Яблочный Спас в селе Красновидово

Помимо этого, 16 августа в селе Красновидово Камско-Устьинского района пройдет музейно-фольклорный праздник «Яблочный Спас». Он продлится с 11:00 до 18:00 и предложит гостям погрузиться в традиции русского быта, народного творчества и культуры.

Участники смогут посетить иммерсивную экскурсию «Алеша спит» в Музее А. М. Горького, где в театрализованной форме расскажут о жизни и творчестве писателя, а также о зарождении русской типографии и лубочных картинках.

В яблоневом саду для гостей организуют традиционное чаепитие с ароматными травами, медом и национальными сладостями, которое будет сопровождать живая народная музыка. Для любителей творчества подготовят мастер-классы, а на выставке «Быт селян» можно будет увидеть и попробовать в действии предметы и ремесла русского крестьянского быта. Также в усадьбе покажут, как приготовить яблочное варенье.

На берегу Волги развернется театральная постановка «Горький в Красновидово», в которой природа станет частью повествования о жизни великого писателя. Перед Музеем А. М. Горького выступят фольклорные ансамбли, а также откроются игровые станции с головоломками под названием «Яблочные премудрости». В Доме культуры будет работать выставка «7 историй», где семьи расскажут о значимых семейных реликвиях и связанных с ними воспоминаниях.

Вторая половина дня пройдет на утесе «Венец», где с 13:00 откроется ярмарка, а на фуд-корте можно будет попробовать разнообразные блюда. С 13:00 до 16:00 на площадке выступят фольклорные коллективы, а вечером состоится концерт кавер-группы «Ретромания» и вокальной группы «Май».

Гастрофестиваль на Лебяжьем озере в Казани

Кроме того, 16 августа в Казани в пятый раз пройдет «Гастрофест на Лебяжьем». Праздник традиционно развернется в лесопарковой зоне у одноименного озера и будет работать с 10:00 до 18:30.

В этом году фестиваль обещает стать самым масштабным за всю историю – в зоне фуд-корта будут работать 50 точек общепита. Они представят блюда татарской, русской, мексиканской, сербской, корейской, китайской, европейской и кавказской кухонь. Для многодетных семей предусмотрена скидка 50% при предъявлении удостоверения.

Организаторы обещают насыщенную программу с кулинарными мастер-классами от Гильдии поваров Татарстана – профессиональные шефы приготовят блюда прямо перед зрителями.

Помимо гастрономической части фестиваль предложит насыщенную спортивно-развлекательную программу. Гости смогут сыграть в пляжный волейбол, керлинг и большой надувной дартс, принять участие в челленджах от футбольного клуба «Рубин» и получить автографы игроков, а также билеты на матчи. Для детей предусмотрены аттракционы и творческие мастер-классы.

Музыкальная сцена «Гастрофеста» соберет популярных исполнителей Казани и приглашенных артистов. Для зрителей выступят кавер-группы Funky-Punky Band и Tubatay Beats, эксклюзивный проект ABIEM Project и другие коллективы. Хедлайнерами вечера станут участник «Фабрики звезд» Ираклий Пирцхалава и ВИА «Пролетарское танго».

Стахеевский фестиваль родной песни в Нижнекамском районе

В воскресенье, 17 августа, в поселке Красный Ключ состоится VIII открытый межрегиональный Стахеевский фестиваль родной песни, православной музыки и слова «Верую». Мероприятие пройдет с 8:00 до 16:00 и объединит участников и гостей из разных регионов.

Утро фестиваля начнется на Архиерейском подворье храма святого праведного Иоанна Кронштадтского. С 8:00 до 10:00 в храме Казанской иконы Божией Матери пройдет воскресная праздничная литургия. Далее в 10:00 состоится открытие Крещального храма во имя блаженной Ксении Петербургской. В 11:00 начнется крестный ход и водосвятный молебен на роднике комплекса «Святой Ключ».

С 11:00 до 16:00 на набережной реки Камы развернется основная программа фестиваля. В 13:00 запланировано официальное открытие, после которого начнется концерт участников, а также откроются творческие и интерактивные площадки и выставка художников. Для посетителей будет работать выставка-ярмарка «Город мастеров», а также благотворительные акции «СВОих не бросаем» и «Белый цветок».

Для желающих предусмотрены экскурсии по Святому Ключу (по предварительной записи), а для детей – игровая программа. Гости смогут познакомиться с традиционной русской кухней и насладиться выступлением специального гостя – певицы и композитора Юлии Славянской.

«Татар Аты» в Лениногорском районе

На конном дворе «Алмакай» 17 августа пройдет II Всероссийский фестиваль «Татар аты». Фестиваль соберет ценителей национального наследия и зрелищных конных соревнований. В программе запланированы скачки лошадей татарской породы разных возрастов, а также показательные выступления и захватывающие поединки.

С утра, начиная с 9:00, пройдут первые схватки в игре «Аударыш», а в 10:00 начнутся ринг-выводки лошадей татарской породы в возрасте двух лет.

Официальное открытие фестиваля намечено на 11:00, после чего начнутся традиционные национальные игры: «Камыр батыр» – перетягивание арбы, «Аркан тарту» – игра с веревкой, «Таш ату» – метание камней, а также другие народные забавы.

В 11:30 состоится финал ринга выводки двухлетних лошадей и скачки татарских коней двух и старше трех лет. В 12:00 запланирована показательная игра «Улак» – командное состязание с козленком, демонстрирующее мастерство всадников. Далее с 12:30 продолжатся соревнования, включая полуфиналы «Аударыш», а также игры «Тәнкә Алу», «Тай-Тулак» и «Мәргән Укчы».

Куда еще отправиться в выходные?

Напомним, программа «Лето в Татарстане» стартовала с 1 июня в Татарстане по инициативе Рустама Минниханова. Для жителей и гостей республики подготовили концерты, фестивали, мастер-классы, кинопоказы и дискотеки. Также в ее рамках проходит фестиваль «Курше фест». На фестивальных площадках пройдут мастер-классы, концерты и спортивные активности для детей и подростков.

В разных районах Татарстана отметят Дни села, где жителей и гостей ждут народные гулянья и праздничные концерты. Для семей организуют веселые старты – спортивные эстафеты и игры на свежем воздухе.

Экологи проведут различные проекты и акции, направленные на сохранение природы и повышение экологической грамотности среди татарстанцев.

Вечерами жителей и гостей ждут кинопоказы под открытым небом. Зрителям покажут семейные фильмы и мультфильмы. А в некоторых районах также организуют дискотеки.

Подробнее о программе мероприятий в рамках проекта «Лето в Татарстане» можно узнать на официальном сайте проекта, а также на порталах городских и районных администраций.