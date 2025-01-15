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В ДУМ Татарстана объявлен «Каһарманнар елы» — «Год героев»
В Духовном управлении Татарстана объявлен «Каһарманнар елы» — «Год героев». Решение принято на пленуме в связи со стартовавшим в России и Татарстане Годом защитника Отечества и предстоящим 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе ДУМ республики.
В мероприятии приняли участие муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, его заместители, казыи, а также имамы-мухтасибы из разных районов республики, руководители учрежденных структур и направлений работы духовного управления. Обсуждались итоги деятельности ДУМ РТ в прошлом году, а также намечены планы на 2025 год.
Камиль хазрат Самигуллин призвал присутствующих выстраивать свою работу с учетом тематики года. Так, важно почтить память защитников Отечества, отмечать подвиги и вклад мусульман во имя защиты Родины, оказать поддержку ветеранам, бойцам и их семьям.
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